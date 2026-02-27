Украина и Россия договорились о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС

В районе Запорожской АЭС действует временное перемирие. Оно необходимо для проведения важных работ на электростанции.

Украине и России удалось договориться о локальном прекращении огня возле Запорожской АЭС при посредничестве МАГАТЭ. Об этом сообщил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Смотрите также Зеленский посоветовал Орбану говорить с Путиным об "энергетическом перемирии"

Что известно о перемирии в районе ЗАЭС?

В МАГАТЭ объяснили, что перемирие нужно для восстановления резервного электроснабжения 330 кВ к Запорожской атомной электростанции.

Сейчас продолжаются работы по разминированию, чтобы гарантировать безопасный доступ для ремонтных бригад.

Напомним, что неделю назад в МАГАТЭ забили тревогу. Там сообщили, что Запорожская АЭС работает только на одной внешней линии электропередач из-за выхода из строя резервной линии "Ферросплавная-1".

К слову, локальное перемирие возле ЗАЭС объявляют не впервые. Оно действовало несколько дней после 28 декабря 2025 года. Тогда специалисты должны были отремонтировать линии электропередач вблизи ЗАЭС. Также прекращение огня действовало после 16 января.

Вопрос ЗАЭС на мирных переговорах