Украина и Россия договорились о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС
- Украина и Россия договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС.
- Перемирие, посредником которого выступило МАГАТЭ, необходимо для восстановления резервного электроснабжения.
В районе Запорожской АЭС действует временное перемирие. Оно необходимо для проведения важных работ на электростанции.
Украине и России удалось договориться о локальном прекращении огня возле Запорожской АЭС при посредничестве МАГАТЭ. Об этом сообщил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.
Что известно о перемирии в районе ЗАЭС?
В МАГАТЭ объяснили, что перемирие нужно для восстановления резервного электроснабжения 330 кВ к Запорожской атомной электростанции.
Сейчас продолжаются работы по разминированию, чтобы гарантировать безопасный доступ для ремонтных бригад.
Напомним, что неделю назад в МАГАТЭ забили тревогу. Там сообщили, что Запорожская АЭС работает только на одной внешней линии электропередач из-за выхода из строя резервной линии "Ферросплавная-1".
К слову, локальное перемирие возле ЗАЭС объявляют не впервые. Оно действовало несколько дней после 28 декабря 2025 года. Тогда специалисты должны были отремонтировать линии электропередач вблизи ЗАЭС. Также прекращение огня действовало после 16 января.
Вопрос ЗАЭС на мирных переговорах
- Контроль над ЗАЭС является одним из нерешенных вопросов на мирных переговорах Украины, США и России. И Киев, и Москва хотят контролировать электростанцию.
- По данным Politico, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Москва якобы предлагала разделить поровну между Россией и Украиной электроэнергию, которую производит ЗАЭС. Между тем оккупанты продолжают усилия по интеграции этой крупнейшей АЭС в Европе в свою энергосистему.
- Владимир Зеленский заявил, что во время следующей встречи представителей Украины, России и США в Женеве будет обсуждаться вопрос контроля и формата управления Запорожской АЭС.
- Расследование BBC показало, что захватчики используют ЗАЭС как военную базу.