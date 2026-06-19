Об этом сообщили "24 Каналу" источники в Офисе Президента.

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Будет ли ограниченное перемирие на фронте?

В Офисе Президента назвали "выдумкой" информацию об "ограниченном перемирии".

По словам собеседника издания, в ходе обсуждений речь шла только о "полном ceasefire" — то есть полном прекращении огня вдоль всей линии фронта.

Напомним, недавно издание The Economist сообщило, что в ходе неформальных переговоров между Россией и западными странами обсуждается сценарий поэтапной заморозки боевых действий вдоль линии фронта. В частности, один из вариантов предусматривает ограничение боевых действий в зоне 50–70 километров с обеих сторон линии фронта, а затем заключение более широкого соглашения.

В то же время Россия продолжает настаивать на так называемой "анкориджской формуле" — серии договоренностей, якобы согласованных Путиным и Трампом в Анкоридже летом прошлого года.

В частности, речь идет о международном признании российского контроля над Крымом и всем Донбассом, а также о фактическом закреплении нынешней линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Украина неоднократно заявляла, что не согласится на такие условия.

К слову, на днях в СМИ также появилась информация, что Зеленский обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Сильве с просьбой содействовать возобновлению переговорного процесса по прекращению войны.

В ответ на это в ОП заявили, что Лула да Сильва действительно предложил использовать свои контакты со странами-членами Совбеза ООН для возобновления дипломатического диалога.