Про це повідомили 24 Каналу джерела в Офісі Президента.

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Чи буде обмежене перемир'я на фронті?

В Офісі Президента назвали "вкидом" інформацію про "обмежене перемир'я".

За словами співрозмовника видання в обговореннях був тільки "повний ceasefire" – тобто повне припинення вогню вздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, нещодавно видання The Economist повідомило, що в неформальних переговорах між Росією та західними країнами обговорюється сценарій поетапної заморозки бойових дій уздовж лінії фронту. Зокрема, один із варіантів передбачає обмеження бойових дій у зоні 50 – 70 кілометрів з обох боків лінії фронту, а потім укладання ширшої угоди.

Водночас Росія продовжує наполягати на так званій "анкориджській формулі" – серії домовленостей, нібито узгоджених Путіним і Трампом в Анкориджі влітку минулого року.

Зокрема, йдеться про міжнародне визнання російського контролю над Кримом і всім Донбасом, а також фактичне закріплення нинішньої лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях. Україна неодноразово заявляла, що не погодиться на такі умови.

До слова, днями у ЗМІ також з'явилася інформація, що Зеленський звернувся до президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви з проханням посприяти відновленню переговорного процесу щодо завершення війни.

У відповідь на це в ОП сказали, що Лула да Сілва дійсно запропонував використати свої контакти з країнами-членами Радбезу ООН для відновлення дипломатичного діалогу.