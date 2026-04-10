Перемирие по-русски: враг атакует Сумы и пригород, есть попадания
- Российские беспилотники атаковали Сумы, нанеся удары по гражданской инфраструктуре.
- В результате атаки возникла пожара, пока информация о пострадавших уточняется.
Российские беспилотники атаковали Сумы, в городе прогремела серия взрывов. Под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура. К сожалению, известно о попаданиях и пожарах.
Об этом сообщают начальник областной военной администрации Олег Григоров и корреспонденты Суспильного.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу сначала объявили для Ахтырского района – около 16:54. Ориентировочно в 17:00 об опасности предупредили и Сумской район. Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в направлении областного центра.
Уже в 17:23 корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в городе. В 17:51 громко было по меньшей мере второй раз. По данным местных властей, в Сумах фиксируют последствия российской атаки на гражданскую инфраструктуру.
Какие последствия атаки?
Руководитель ОВА подтвердил факт атаки на город. По его словам, один вражеский беспилотник попал в жилой дом в Ковпаковском районе Сум. Он добавил, что в результате этого на месте удара возникло возгорание.
Информация о пострадавших уточняется. Есть угроза повторных ударов. Находитесь в безопасных местах,
– написал он.
По уточненным данным, только одна женщина получила стресс после атаки, ее уже осмотрели медики. Других пострадавших среди гражданского населения нет.
Поврежденная крыша многоэтажки после удара / МВА
Напомним, ранее Россия объявила о введении временного перемирия на Пасху, которое якобы должно начаться в 16:00 11 апреля и закончиться после 12 апреля 2026 года, то есть ориентировочной продолжительностью 32 часа.
Что известно о предыдущих атаках на Украину?
- Прошлой ночью россияне массированно атаковали Одессу. Гражданская инфраструктура повреждений не получила, но под ударом оказались энергетические и портовые объекты, возникали перебои с электроснабжением.
- Также ночью атаковали Конотоп Сумской области, псообщали о попадании в 5-этажку и админздание в центре населенного пункта. В то же время были повреждены жилые квартиры и гражданские машины.
- Кроме вышеупомянутого, под вражеским ударом была Киевская область. Опасность объявляли для Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов. Местные власти сообщали о работе сил ПВО в регионе.