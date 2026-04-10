Про це повідомляють начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров та кореспонденти Суспільного.

Дивіться також Понад 100 дронів летіло на Україну: як відпрацювала ППО й чи є влучання

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу спершу оголосили для Охтирського району – близько 16:54. Орієнтовно о 17:00 про небезпеку попередили й Сумський район. Згодом Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у напрямку обласного центру.

Вже о 17:23 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в місті. О 17:51 гучно було щонайменше вдруге. За даними місцевої влади, в Сумах фіксують наслідки російської атаки на цивільну інфраструктуру.

Які наслідки атаки?

Керівник ОВА підтвердив факт атаки на місто. За його словами, один ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Він додав, що внаслідок цього на місці удару виникло загоряння.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Є загроза повторних ударів. Перебувайте у безпечних місцях,

– написав він.



Пошкоджений дах багатоповерхівки після удару / МВА

Що відомо про попередні атаки на Україну?