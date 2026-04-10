Об этом сообщают начальник областной военной администрации Олег Григоров и корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу сначала объявили для Ахтырского района – около 16:54. Ориентировочно в 17:00 об опасности предупредили и Сумской район. Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в направлении областного центра.

Уже в 17:23 корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в городе. В 17:51 громко было по меньшей мере второй раз. По данным местных властей, в Сумах фиксируют последствия российской атаки на гражданскую инфраструктуру.

Какие последствия атаки?

Руководитель ОВА подтвердил факт атаки на город. По его словам, один вражеский беспилотник попал в жилой дом в Ковпаковском районе Сум. Он добавил, что в результате этого на месте удара возникло возгорание.

Информация о пострадавших уточняется. Есть угроза повторных ударов. Находитесь в безопасных местах,
– написал он.

По уточненным данным, только одна женщина получила стресс после атаки, ее уже осмотрели медики. Других пострадавших среди гражданского населения нет.

Последствия атаки на Сумы 10 апреля 2026 года
Поврежденная крыша многоэтажки после удара / МВА

Напомним, ранее Россия объявила о введении временного перемирия на Пасху, которое якобы должно начаться в 16:00 11 апреля и закончиться после 12 апреля 2026 года, то есть ориентировочной продолжительностью 32 часа.

Что известно о предыдущих атаках на Украину?

  • Прошлой ночью россияне массированно атаковали Одессу. Гражданская инфраструктура повреждений не получила, но под ударом оказались энергетические и портовые объекты, возникали перебои с электроснабжением.
  • Также ночью атаковали Конотоп Сумской области, псообщали о попадании в 5-этажку и админздание в центре населенного пункта. В то же время были повреждены жилые квартиры и гражданские машины.
  • Кроме вышеупомянутого, под вражеским ударом была Киевская область. Опасность объявляли для Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов. Местные власти сообщали о работе сил ПВО в регионе.