"Перемирие" Путина на 9 мая: в ISW сказали, какую выгоду получит Россия

28 апреля глава Кремля предложил временное перемирие с 8 по 10 мая. В Институте изучения войны объяснили, зачем оно нужно российскому диктатору.

В Кремле подчеркнули, что это временное прекращение огня демонстрирует якобы готовность России к мирным переговорам без каких-либо предпосылок. Представитель Кремля Песков заявил, что Москва обменивается с США информацией о "перемирии" на 9 мая и охарактеризовал его как "проявление доброй воли" России, передает 24 Канал.

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Зачем Путину перемирие на 9 мая

9 мая Москва готовится принять значительное количество иностранных чиновников из стран бывшего СССР, Латинской Америки, Азии и Африки. И Путин, вероятно, стремится избежать ударов Украины во время этих торжеств.

В ISW подчеркивают, что предложенное диктатором прекращение огня на "день победы" не включает никаких дополнительных мониторинговых механизмов. Поэтому пропагандисты, вероятно, воспользуются отсутствием таких механизмов для распространения необоснованных обвинений в адрес Украины, как это было во время "пасхального" и "энергетического" перемирий.

Российские официальные лица, похоже, не заинтересованы в создании эффективных механизмов мониторинга или прозрачных условий для перемирия, вероятно, потому, что Кремль получает выгоду от использования нечетких и размытых условий прекращения огня как информационного оружия против Украины.

Путин использует односторонние прекращения огня для достижения информационных и тактических преимуществ в Украине – вопреки цели Дональда Трампа, который стремится использовать всеобщее прекращение огня как шаг к длительному и устойчивому миру.

Путин, похоже, намеренно объявляет перемирие во время больших религиозных и военных праздников, чтобы заставить Украину принять его или рисковать выглядеть неуступчивой в глазах Запада.

Одностороннее объявление перемирия также позволяет Путину отвлечь внимание от своего отказа от 30-дневного перемирия, предложенного США и Украиной, и поддерживать иллюзию заинтересованности в мирных переговорах, сохраняя при этом полный контроль над условиями и временем любого перемирия.

Известно, что российские войска использовали пасхальное перемирие для обстрелов и разведки украинских позиций – с целью подготовки к будущим наступлениям. Вероятно так же они будут действовать и во время "майского" перемирия.