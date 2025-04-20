В ISW объяснили, зачем Путин объявил "пасхальное перемирие"

Путин якобы приказал официально остановить все боевые действия в Украине с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Диктатор цинично заметил, что ход перемирия покажет, действительно ли Киев готов к миру.

Глава Кремля заявил, что Россия "будет исходить из того, что украинская сторона поступит так же", одновременно приказав российским силам быть готовыми "отразить возможные нарушения перемирия" со стороны ВСУ, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Что задумал Путин

Аналитики считают маловероятным то, что российские чиновники и военное командование эффективно передали информацию о планах временного прекращения огня передовым подразделениям или украинской стороне до официального заявления Путина.

Учитывая ранее зафиксированную практику со стороны Кремля по так называемому мораторию на удары по энергетической инфраструктуре, можно предположить, что российские чиновники, вероятно, планируют и в дальнейшем выдвигать бездоказательные обвинения в нарушениях перемирия со стороны Украины.

Таким образом, Россия, вероятно, использует одностороннее объявление временного перемирия для создания информационного фона, которое может быть использовано как повод для дальнейших усилий по подрыву доверия к Украине.

Кремль также может использовать голословные обвинения в нарушениях со стороны Украины для дискредитации мирной инициативы, которую США представили в Париже 17 апреля.

Россия, вероятно, пытается заручиться поддержкой со стороны США и показать себя сговорчивым партнером в переговорах в ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что США могут выйти из мирного процесса.

Напомним, что США и Украина еще 13 марта совместно предложили России немедленное 30-дневное полное прекращение огня, но диктатор и другие российские чиновники неоднократно отклоняли это предложение. Реагируя на "путинское перемирие" Зеленский предложил превратить его в полное и безусловное прекращение огня на 30 дней.