"Рождественское перемирие" Путина: готовы ли россияне принести себя в жертву РПЦ и пропаганде

Неожиданно для всех Владимир Путин поддержал предложение ответственного за российское православие Кирилла и объявил "рождественское перемирие". Идея образовать из себя православного миротворца оказалась столь же провальной, как и все предыдущие планы Кремля. Реакция Украины и мирового сообщества оказалась крайне однозначной – в "хорошие" намерения российского диктатора никто не поверил.

Украинские власти сразу же окрестили "мирную инициативу" Кремля частью пропаганды и циничной ловушкой. 24 Канал анализирует, как у все попытки презентовать это предложение, как призывы к миру от русской православной церкви, были изначально обречены на провал. Тот же Кирилл Гундяев, возглавляющий РПЦ, не так давно называл российскую агрессию против Украины "богоугодным делом" и призвал мобилизованных не бояться смерти, ведь за совершенное ими геноцид украинцев, якобы, ожидает "рай и вечную жизнь".

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Почему РПЦ – это часть Минобороны России

Милитаризация России годами проходила бок о бок с псевдорелигиозным фанатизмом, который российские власти методически развивали в обществе. Министерство обороны России активно штамповало ракеты, а попы из РПЦ их освящали. При этом любая российская агрессия – будь то в Чечне, Грузии или Украине всегда представляется российской пропагандой, как "священная война". И если в случае войны в Чечне кто-то мог увидеть подобную логику, ведь воевали россияне тогда против мусульман, то в случае с христианскими Украиной и Грузией мантра о "священной войне" выглядит уже как абсолютный сюрреализм.



Главный храм вооруженных сил России в Московской области

Апогеем объединения русской военщины и православия стал отвратительный монструозный храм вооруженных сил России: отлитые из переплавленного оружия купола храма, иконы с изображением Сталина рядом с православными святыми, были в свое время раскритикованы даже в самой России. О том, что это сооружение не имеет никакого отношения к настоящим православным святыням, свидетельствует также и фреска с изображениями главных военных преступников XXI века – Владимира Путина, Сергея Шойгу и других кремлевских функционеров.



Фреска с изображением руководства России в храме ВС России

Фактически этот "храм" является материальным свидетельством того, что русское православие, в его современном виде, не что иное, как очередной пропагандистский рупор внутри страны. При этом учитывая приближенность попов РПЦ к силовым ведомствам, все филиалы этой организации в мире выполняют прямую агентурную функцию для российских властей. Вторжение России в Украину это лишь подтвердило, ведь львиная часть настоятелей храмов УПЦ МП пошла на прямое взаимодействие с оккупантами.

Главпоп России патриарх Кирилл с первого дня полномасштабного вторжения в Украину всячески поддерживал и оправдывал действия российских военных, включая преступления, совершаемые на оккупированных территориях. В течение 10 месяцев Кирилл призвал россиян ехать на войну против Украины, поэтому очевидно, что когда он вдруг предложил "рождественское перемирие", никто в его положительные намерения не поверил.

Запад полностью отверг идею "Рождественского перемирия"

Вслед за Патриархом РПЦ Кириллом к идее "Рождественского перемирия" присоединился и глава Кремля Владимир Путин. Украина сразу сообщила, что россияне планируют провести серию терактов в церквях временно оккупированного Донецка, чтобы в конечном итоге обвинить в этом Украину.

На заявление Путина также мгновенно отреагировало международное сообщество. Призывы Кремля там прочитали как попытку сделать определенную "передышку", ведь накануне этих призывов появилась информация, что россияне истощены и имеют существенную нехватку боеприпасов. Джо Байден прямо заявил, что российский президент ищет пути, чтобы перевести дух.

Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви… 25 декабря и на Новый год… Я думаю, что он пытается передохнуть,

– заявил Джо Байден.

Такую же позицию занял и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он подчеркнул, что российское военно-политическое командование требует перемирия только для того, чтобы позже, уже с новыми силами, продолжить убивать украинцев.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал объявление России о прекращении огня со своей стороны на Рождество таким же фальшивым и лицемерным, как и незаконные аннексии и псевдореферендумы, которые россияне проводили на оккупированных территориях, а также в очередной раз призвал Кремль вывести войска с территории Украины.

Вместо этого в ООН высказали более сдержанную позицию. Спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что любая "возможность прекращения боевых действий в праздничный период всегда приветствуется", однако подчеркнул, что ни одно перемирие "не заменит справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

Учитывая, что Владимир Путин все еще не отошел от своих планов захватить всю Украину и, согласно заявлениям наших оборонных ведомств, планирует новое наступление, поверить во внезапное миролюбие Кремля – невозможно. Отказ Украины придерживаться псевдомира Владимира Путина сразу прокомментировал Дмитрий Медведев.

Инициативу Путина он назвал "христианским милосердием" и в присущей ему манере сразу перешел на оскорбления в сторону немецкой главы МИД Аннилены Бербок, которая также отрицательно высказалась по поводу идеи "рождественского перемирия" Кремля.

Очевидно, никакого мирного плана не было. Россияне в Новый Год одномоментно потеряли сотни мобилизованных и активно ухватились за эту историю, пытаясь разогнать среди российского общества желание мести. Предыдущие потери Кремль усердно скрывал, а историю с мобиками в Макеевке российская пропаганда наоборот подхватила и активно разгоняла в течение последней недели.

Владимир Путин, осознавая провальность своего предложения, решил якобы "запретить" своим войскам стрелять, чтобы только прибавить жертвенности русским солдатам. Ставка Кремля заключалась в том, чтобы еще сильнее пробудить в россиянах желание отомстить украинцам за испорченный православный праздник и смягчить шок от очередной волны мобилизации, которую собираются провести российские власти.

Готовы ли россияне принести себя в жертву РПЦ и пропаганде

Ч ерговый "гениальный" план Кремля снова провалился. Похоже, что россияне, не успевшие отойти от шока после ситуации в Макеевке, не слишком резво восприняли идею того, что их хотят принести в жертву ради поднятия боевого духа. Объявленное Путиным "перемирие" подняло столь великую волну критики, что российские пропагандистские паблики могли бы сразиться с украинскими группами в красноречии обид в адрес кремлевского диктатора.



Пророссийские паблики раскритиковали решение Путина о перемирии

Больше всего идею путинского "перемирия" подверг критике главарь донецких террористов Денис Пушилин. Похоже, в отличие от своего херсонского коллеги Стремоусова, Пушилин не готов принести себя в жертву Кремля, поэтому сразу отказался выполнять задачи из Москвы по прекращению огня. Конечно, Пушилин еще не столь храбр, чтобы прибегать к прямой критике российского диктатора, поэтому отказ соблюдать "режим тишины" он мотивирует ответом на "провокации ВСУ".

Запад ответил Путину не только словами, но и действиями

Это уже не первый случай, когда гауляйтеры оккупированных территорий в публичном пространстве давят на Путина ради своей, как они уверены, безопасности.Даже проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях и все кремлевские ритуалы по присоединению были частично мотивированы публичными призывами от местных шестерок. В конце концов, таким образом, они лишь подставили Путина, ведь уже после небольшого промежутка времени часть аннексированных территорий вернулась под украинский флаг.

Пока Владимир Путин агитировал Украину предоставить ему время для передышки, Мероприятие наконец-то определилось, как именно будет выглядеть украинская победа. Работа дипломатов и военно-политического руководства нашей страны все же принесла свои плоды. Украина получит столько оружия, сколько будет необходимо, чтобы поставить точку в российской агрессии.

4 и 5 января один за другим стали появляться заявления от глав оборонных ведомств и лидеров западных стран относительно будущих поставок в Украину новых типов оружия и техники. Даже те союзники Украины, которые долго колебались и хотели избежать так называемой "эскалации" – решительно выступили за увеличение поставок.

которые способны не только перевозить войска, но и имеют серьезный боевой потенциал.через установленные на них пушки. Таким образом, это может стать промежуточным шагом к поставке полноценных танков западного образца, от чего наши союзники долго пытались открещиваться.



Французское БМП AMX-10RC \ Фото Wikimedia

Еще неделю назад спор между западными странами шел о том, кто точно не будет поставлять Украине свои танки, а сегодня это обсуждение постепенно переходит к тому уровню, когда союзники решают, кто из них успеет сделать это первым. Британцы сразу объявили, что готовы предоставить Украине все необходимое для решительной победы, подобные заявления также появились со стороны США, Германии, Франции и ряда европейских стран.

Темпы поставки техники и оружия пока не определены. Возможно, это сделано намеренно с подачи Генштаба Украины и наших союзников, а окончательные данные мы узнаем после встречи в Рамштайне. Пока что Украина также не получила всего объема вооружений, который нам необходим для окончательной победы. Впрочем, Такая единодушная позиция Запада, которая еще и была объявлена вместе с "мирной инициативой" Владимира Путина, показывает тенденцию, которой следует цивилизованный мир.

Сохранять лицо Путина, или уделять ему время перевести дух, никто на Западе больше не будет. Очевидно, что на любые псевдомирные инициативы Путина ответ будет всегда однозначно отрицательным. Запад в очередной раз демонстрирует – если Россия действительно хочет мира, Кремль должен вывести все свои войска с оккупированных украинских территорий. Если они это делать отказываются – Украина получит все необходимое для военного решения этой проблемы.