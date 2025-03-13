В ОП четко ответили, пойдет ли Трамп на уступки России ради мира
- Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня и теперь Трамп работает с Россией, чтобы достичь необходимых результатов.
- Путин должен выбрать: поддержать предложение Трампа о перемирии или заявить о намерении продолжать войну.
- В то же время у Трампа на кону стоит его репутация и политическое доминирование.
На переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня. Теперь, чтобы добиться необходимых результатов, Дональд Трамп начинает работать с другой стороной, то есть с Россией.
Как отметил 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, Путину придется делать выбор: играть в игру Трампа либо отклонить предложение о прекращении огня в Украине на 30 дней.
Кстати Кремлю подготовили жесткую переговорную позицию по завершению войны, – в WP раскрыли детали
Пойдет ли Трамп на уступки России
Подоляк отметил, что Трамп максимально агрессивно ведет себя в информационном поле, сначала давя на партнеров, поскольку хочет получить синхронизированную позицию.
После этого, объяснил он, Трамп начинает достаточно жестко работать с другой стороной. Ведь результаты возможны только тогда, когда будет принуждена Россия.
Он не пойдет на уступки России, потому что это вопрос глобального лидерства,
– заявил советник главы ОП.
Ведь, по его словам, исторически Россия является конкурентом США. А Трамп предлагает свое видение, которое не будет совпадать с представлениями Путина.
Перед Путиным стоит сложный выбор
Советник главы ОП отметил, что переговорный процесс, который состоялся в Джидде, был крайне эффективным. Украинская делегация имела продуманную логистику и аргументы. Это произвело приятное впечатление на американскую сторону. Поэтому есть формула о 30-дневном перемирии, после чего будут другие шаги.
Эта формула Трампа сегодня на столе у Путина,
– подчеркнул Подоляк.
Поэтому, добавил он, Путину придется делать выбор: либо он играет в игру Трампа, поддерживая формулу, либо заявить о готовности продолжать войну, пока его не заставят ее остановить.
У Трампа же, добавил он, на кону стоит репутация и политическое доминирование. Если Россия будет врать, обнуляя репутацию президента США – последствия для Путина будут очень жесткие.