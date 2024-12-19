Путин заявил, что не хочет премиренья с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что не хочет прекращения огня в войне с Украиной. Он также ответил, согласится ли на "рождественское перемирие", идею которого активно продвигает венгерский премьер Виктор Орбан.

На вопрос о предложении прекратить огонь на линии фронта Путин заявил, что не хочет перемирия. Об этом российский диктатор сообщил на так называемых "Итогах года", передает 24 Канал.

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Почему Путин не хочет перемирия

Свой ответ Путин аргументировал тем, что перемирие якобы даст "передышку ВСУ" для перегруппировки. Российский диктатор цинично заявил, что якобы России нужен мир, а не перемирие.

Путин считает, что мир должен содержать какие-то "гарантии" для граждан государства-агрессора. Он также отметил, что вопрос о том, как обеспечить эти "гарантии" является достаточно сложным.

Российский диктатор, в частности вспомнил и о краткосрочном "рождественском перемирии", идею которого так активно продвигает венгерский премьер Виктор Орбан. Путин заявил, что сейчас якобы попросил Орбана поговорить об этом с украинской стороной.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что готов к дискуссии с Зеленским и хочет обсудить с ним "рождественское перемирие" в Брюсселе, где оба политика находятся по случаю саммита ЕС.

В то же время у Зеленского ответили, что Украина стремится к справедливому миру, а путинские "гонцы" никому не нужны.