Зеленский ответил, возможны ли пасхальное перемирие с Россией и обмен пленными
- Президент Зеленский заявил днем 9 апреля, что на Пасху Украина предлагала перемирие, но ответа от России не получила.
- Вечером 9 апреля россияне заявили, якобы перемирие будет. А потом и Зеленский сказал, что Украина готова к зеркальным шагам.
Не понятно, когда состоится обмен пленными с Россией, хотя ранее говорилось, что это должно быть. Владимира Зеленского спросили о возможных сроках. Также он высказался о пасхальном перемирии.
Об этом шла речь во время встречи президента с журналистами 9 апреля. Его ответ передает 24 Канал.
Когда будет обмен пленными и возможно ли перемирие на Пасху?
Украина несколько раз предлагала россиянам перемирие. 9 апреля Зеленский сказал, что не видит ответа на украинское наше предложение прекращения огня на Пасху.
Обратите внимание! Поздно вечером 9 апреля российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Путин объявил пасхальное перемирие. Оно должно начаться с 16:00 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля. Россия должна "остановить боевые действия на период пасхального перемирия, но быть готовой отвечать".
Через несколько минут после полуночи реакцию на это опубликовал и Владимир Зеленский. Он указал, что Украина давно готова к зеркальным шагам и неоднократно об этом заявляла. Также президент Украины подчеркнул, что людям нужна Пасха без угроз, и что Россия имеет шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.
Перемирие сейчас может удаться, на мой взгляд, на Ближнем Востоке и в Заливе (странах Персидского залива – 24 Канал). Слава Богу, если там не будут люди гибнуть,
– сказал Зеленский.
Страны Ближнего Востока на карте / Инфографика Cacahuate, взято с сайта Викимандры
Добавим! Ситуация на Ближнем Востоке нестабильная. Если 8 апреля США и Ирану удалось договориться о перемирии, то уже через несколько часов соседи Ирана заявили об обстрелах, а сам Тегеран – об ударе по его НПЗ. Также Израиль обстреливает Ливию, мол, на эту страну перемирие не распространяется. Поэтому пока не известно, а будет ли мир в регионе.
По обмену ответ Зеленского был коротким.
Сейчас никто не может сказать дату, и сложно идет процесс. Но будем делать все, чтобы возвращать наших людей,
– высказался глава государства.
Важно! Военный эксперт Денис Попович в эфире 24 Канала заявил, что стоит избегать людных мест. Российская агентура работает, и есть угроза терактов на Пасху.
Последние заявления об обменах пленными
22 марта Владимир Зеленский сказал, что после встречи делегаций в США возможно продолжение обменов пленными. 5 марта обмен военнопленными прошел в формате 200 на 200, а 6 марта – 300 на 300.
26 марта глава Офиса Президента Кирилл Буданов высказался так: надеется увидеть большой обмен военнопленными на Пасху. Украина благодарна США и ОАЭ, которые принимают активное участие в процессе.
8 апреля стало известно, что в Украине впервые появится специальный посол по вопросам военнопленных. Фамилию пока не обнародовали.
9 апреля в Украину вернули тела 1000 погибших военных.