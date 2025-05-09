Приказа стрелять только в ответ не было, – Силы обороны юга

Несмотря на некоторые сообщения в СМИ, указания к ВСУ открывать огонь только в ответ на российские атаки не поступало. Боевые столкновения, в частности атаки со стороны россиян продолжают фиксировать.

ВСУ действуют согласно оперативной обстановке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Был ли приказ стрелять только в ответ

Никаких распоряжений относительно того, чтобы открывать огонь только в ответ, никто не давал. Все действуют в соответствии с ситуацией и оперативной обстановкой. Такого распоряжения не было,

– сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Накануне представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что украинские военные во всех случаях в рамках оборонительной операции отвечают на все враждебные действия зеркально.

"Политическую составляющую так называемого очередного "перемирия", объявленного российским диктатором, – не буду комментировать. Это не относится к нашей компетенции. Однако вынужден констатировать лишь тот факт, что в операционной зоне ответственности ОСУВ "Хортица" в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником", – говорил он.