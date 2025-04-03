Украина считает договоренности о перемирии с Россией действующими

Россия и Украина обвиняют друг друга в нарушении перемирия по атакам на энергетические объекты. При этом Украина все же считает прекращение огня действующим.

Американских коллег информируют о случаях нарушения Россией прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палису.

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Действует ли перемирие с Россией

Обе стороны обвиняют друг друга в том, что режим прекращения огня по энергетической инфраструктуре нарушается.

Несмотря на это Украина считает, что перемирие действует.

По состоянию на сейчас мы считаем достигнутые договоренности действующими. Обо всех фактах их нарушения мы информируем американскую сторону, предоставляя имеющиеся у нас доказательства этих нарушений,

– отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса.

Напомним, Павел Палиса отметил, что убеждать украинцев в том, что россияне не будут придерживаться договоренностей, не нужно, ведь наша сторона это прекрасно понимает. По мнению чиновника, американская переговорная команда также осознает, что в этом вопросе могут возникнуть сложности.