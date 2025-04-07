В России снова высказались о полном перемирии. Кремль снова диктует свои условия.

По словам Пескова, Путин якобы поддерживает идею полного прекращения огня. Впрочем, для этого якобы нужно решить ряд вопросов, которые сейчас "висят в воздухе" и "ответы на них никто не дал".

Представитель Кремля уточнил, что речь идет, якобы, о неспособности "киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев", а также дальнейшую демилитаризацию Киева. Эти и другие нюансы остаются на повестке дня, добавил Песков.

Он отметил, что Россия должна обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня.