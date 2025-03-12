Перемирие – еще не мир: что будет дальше

По результатам встречи в Саудовской Аравии есть заявление о согласии Украины заключить перемирие. Также есть анонсированная встреча по линии США – Россия.

Предложения Трампу и вызовы для Зеленского

Означает ли это быстрое прекращение огня? Пока – сомнительно. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Для Владимира Путина, которому выгодно было представить "недоговороспособность" Владимира Зеленского, результаты встречи в Саудовской Аравии – неприятные. Но ожидаемые. Как бы там ни было, наступление ВС России в Курской области как раз укладывается в логику выхода на прекращение огня: вытеснить ВСУ со своей территории до его начала. А это означает, что на этом участке Кремль попытается сделать все, чтобы завершить свою операцию в ближайшие дни.

Второй, параллельный трек – политический – ставить выход ВСУ из Суджи как условие того самого перемирия. Суть процесса – затянуть в двусторонние консультации, в которых попытаться подвести украинскую сторону к ответу "нет".

Параллельно с этим, уже на американском треке переговоров (о двусторонних отношениях) сделать Дональду Трампу более конкретные предложения по:

Арктики и участия американских компаний в развитии северных логистических маршрутов (а это для Вашингтона приоритет в связи с конкуренцией с Пекином);

и участия американских компаний в развитии северных логистических маршрутов (а это для Вашингтона приоритет в связи с конкуренцией с Пекином); соглашении о минералах . С одной стороны, предлагая большую ресурсную базу и лучшие условия. Но в форме, которая будет выглядеть более выгодной для России по сравнению с бонусами для Украины с возможным американо-украинским договором. (Это уже игра на внутриполитическое поле в Украине);

. С одной стороны, предлагая большую ресурсную базу и лучшие условия. Но в форме, которая будет выглядеть более выгодной для России по сравнению с бонусами для Украины с возможным американо-украинским договором. (Это уже игра на внутриполитическое поле в Украине); газа для Европы. Уже была информация об обсуждении входа США в проекты "Северных потоков" (но нужно согласие Германии). А есть еще один – если украинская ГТС добавляется в поле американо-украинских договоренностей по ресурсам, для Кремля появляется смысл предметно говорить с Трампом о "совместном сбыте" природного газа. Конечно, российского. Кстати, именно в эту логику укладываются атаки на газодобывающую инфраструктуру Украины последние недели. В этой логике, кстати, уже США могут "попросить" Украину уйти из Суджи, если Россия не может выдавить оттуда ВСУ.

Далее перемирие и вопросы внутриукраинских процессов. Тема выборов (президентских и парламентских) из теоретической плоскости окончательно превращается в практическую. Для Зеленского (это если условием переговоров в Саудовской Аравии не было его невыдвижение на второй срок) задача сохранения позиций будет крайне сложной по нескольким причинам.

1. Перемирие отводит фокус с линии фронта, а политические оппоненты получают большие возможности критики управленческих решений Банковой, Кабмина и самого президента.

2. Уход "военной повестки" на второй план (к сожалению, для части населения это произошло еще год назад) актуализирует вопрос "мировой повестки дня" – состояния экономики, инфраструктуры и тому подобное. Также удобная позиция для критики представителей власти.

3. А это уже вариативно. Если в команде Трампа таки поставят на сценарий "Украина с новым президентом", а на Банковой попытаются сыграть по своему, здесь также будут резонансные информационные поводы.

К чему готовится Россия

Перечисленные факторы, если их не замечать, способны существенно ослабить позиции украинских переговорщиков на момент начала консультаций по определенному подобию "мирного договора" или договора о замораживании войны. Конечно, для Кремля такой вариант крайне интересен и выгоден. Поэтому политику России можно будет охарактеризовать следующими процессами.

1. Конечно, информационные операции России по дестабилизации украинского общества. К сожалению, но благодаря ошибкам украинской стороны в информационном поле, российские ресурсы имеют доступ к части украинских граждан. Суть операций – не поддержка каких-то отдельных личностей, а усиление фрагментации общества (подогрев конфликтом между различными группами "те, что выехали, и те, что живут в Украине", "семьи военных и семьи гражданских", "ВПО – постоянные жители", "ветераны – уклонисты"), создание общей атмосферы недоверия. Для чего? Да для всего!

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2. На европейском и американском информационном поле Россия будет крайне активно проводить информационную кампанию по дискредитации самой идеи помощи Украине. Но не как стране, а как "украинской власти". То есть Кремль будет пытаться всячески подсвечивать коррупционные скандалы, факты непоследовательной политики и тому подобное.

3. Отдельной темой российских информационных атак станут вопрос украинских беженцев. Россия будет пытаться крайне агрессивно продвигать тезисы об их угрозе для государств, которые их принимают. Не только в информационном поле, но и организуя провокации.

4. Предложениями решить ряд вопросов существования Украины в мирном режиме через "готовность оказать помощь". И здесь среди тем могут возникнуть: энергетика (начиная от ЗАЭС, заканчивая предложением (для США) начать поставки электроэнергии в Украину, газ, транзит).

5. Вопрос обмена пленными и заключенными. Часть процесса пройдет быстро, то есть первые массовые обмены. Далее Кремль существенно затормозит процесс, пытаясь перевести его в аналог трехсторонней контактной группы, где каждый новый обмен становится результатом длительных и публичных переговоров. Суть та же – политические ловушки для украинской делегации и возможность обвинить Украину в "нежелании" ускорять процесс. Учитывая украинские внутриполитические вызовы во время перемирия это крайне важно для Кремля.

6. И, естественно, попытка оттягивать процесс финализации соглашений о замораживании – чтобы перечисленные действия имели эффект, Кремлю нужно время. То есть несколько циклов "месячного перемирия". Возможно, даже с перерывами на активные боевые действия.

Задача для Украины

И здесь мы подходим к главному – позиций украинской стороны на моменте перехода от логики перемирия к логике переговоров о мире. Для России идеальный вариант – максимальное ослабление оппонента.

Для Украины задача №1 – не впасть в предвыборный цикл без объявления выборов. Проще говоря, если стоят две задачи "победить на выборах" и "подписать выгодный для страны договор о мире", надо помнить, что обе реализовать невозможно. То есть необходима концентрация на одном из направлений. Тогда второе станет возможным, но уже после первого.

Это справедливо не только для Зеленского, но и для его оппонентов. Минус – приоритеты должны быть одинаковыми у всех участников процесса.

Задача №2 – сохранение поддержки со стороны партнеров. И здесь уже крайне важным становится вопрос рационализации внешней политики. В условиях перемирия будет крайне сложно действовать в старых, эмоциональных рамках, говоря об "агрессии". Ведь партнеры скажут в ответ: "Да Россия пошла на перемирие, давайте говорить, что дальше". Далее – это тема чем и как Украина будет выгодна соседям, США, ЕС, странам Азии. То есть разговор уже о функционале – немного шире, чем просто говорить о ресурсах.

Задача №3 – помнить, что договоры с Россией обычно временные и нарушаются. А это значит, что перемирие – время, когда можно проанализировать ошибки, частично их исправить и готовиться к новому раунду противостояния.

Задач гораздо больше, но без решения хотя бы перечисленных, без реакции на вышеперечисленные вызовы избежать потери субъектности страны в ближайшие годы будет крайне сложно.