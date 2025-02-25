Уже "в ближайшие недели": Макрон вслед за Трампом анонсировал перемирие в войне

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 24 февраля, выразил убеждение в том, что в ближайшее время война России против Украины может дойти до перемирия.

Свое мнение французский президент озвучил в интервью для Fox News. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету Le Monde.

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Когда может наступить перемирие

Эммануэль Макрон после разговора с американским лидером Дональдом Трампом в США, с которым они обсуждали пути окончания войны в Украине, предположил, что в ближайшее время удастся достичь перемирия между Россией и нашим государством.

Сначала нам нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть заключено в ближайшие недели,

– считает президент Франции.

Интересно, что с подобным заявлением незадолго до этого выступил и сам Дональд Трамп. Во время совместной пресс-конференции в комментарии журналистам он отметил, что война в Украине может закончиться очень скоро, если принимать "разумные" решения.

Заметим, что ни Эммануэль Макрон, ни Дональд Трамп пока не указали, какими конкретными путями они стремятся добиться перемирия в войне.