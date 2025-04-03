Принципиального согласия не было, – Палиса о пунктах Украины, что США пытались донести России

После переговоров с Украиной в Саудовской Аравии о перемирии США пытались донести эти предложения до россиян. Однако, очевидно, принципиального согласия по всем вопросам достигнуто не было.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы относительно переговоров с Россией.

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Как США пытались донести предложения о перемирии России

Павел Палиса отметил, что убеждать украинцев в том, что россияне не будут придерживаться договоренностей, не нужно, ведь наша сторона это прекрасно понимает. По мнению чиновника, американская переговорная команда также осознает, что в этом вопросе могут возникнуть сложности.

В Риаде мы сначала провели встречу с американской делегацией. На следующий день у них была встреча с представителями России. Мы приехали с четкими и конкретными предложениями: о прекращении огня в воздухе и на море, гуманитарной составляющей. Для американской стороны все наши наработки, включая проект совместного заявления, были абсолютно понятны. Никаких острых или спорных вопросов не возникало,

– сказал заместитель главы ОП.

Далее, по словам Палисы, американцам нужно было донести украинские предложения до россиян. Но, как видно, принципиального согласия по всем вопросам достигнуто не было.

В то же время он отметил, что все предложения Украины о перемирии в небе и на море остаются на столе переговоров. Однако согласятся ли на них российская сторона – только вопрос к Москве.

К слову, во время переговоров в Саудовской Аравии украинская и российская делегации отдельно договорились с американцами о перемирии в Черном море. Говорится о безопасном судоходстве в Черном море и запрет использования коммерческих судов в военных целях.

Также было договорено и о запрете на удары по энергетике обеих сторон войны. Однако Россия после этого уже неоднократно нарушала эту договоренность, в частности ударяя по энергетической инфраструктуре Херсона.