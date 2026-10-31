Россия может готовить провокации, чтобы сорвать перемирие в Херсонской области, – МВА

Россия готовит почву для срыва режима прекращения огня, действующего в Херсонской области до 22:59 1 ноября. Жителей общины призвали завтра быть особенно бдительными из-за угрозы вражеских атак и провокаций.

Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Что известно о риске срыва перемирия?

В МВА обратили внимание на сообщения и заявления, которые распространяются в российском информационном пространстве. Там предполагают, что враг может создавать информационную почву для возможных провокаций, чтобы использовать их как повод для нарушения режима тишины.

Прекращение огня началось 27 октября в 03:00 и должно продлиться до 22:59 1 ноября 2026 года. В то же время даже во время перемирия угроза российских атак сохраняется.

Жителей Херсонской общины попросили 1 ноября особенно внимательно относиться к собственной безопасности. В частности, по возможности рекомендуется избегать мест массового скопления людей, не посещать "красные зоны" и районы с повышенным риском.

Также жителей призвали не игнорировать сообщения об воздушной опасности и угрозе атак беспилотников. Без крайней необходимости людям советуют не покидать безопасные места.

В военной администрации подчеркнули важность сохранять спокойствие, не поддаваться панике и получать информацию только из проверенных источников.

Напомним, Украина провела гуманитарную операцию по спасению людей в оккупированных Олешках в Херсонской области. Во время временного режима тишины на Херсонском направлении были разминированы дороги, доставлены гуманитарные грузы и эвакуированы люди, нуждавшиеся в помощи. В настоящее время спасенные украинцы уже пересекли государственную границу в Черниговской области.