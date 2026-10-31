Росія може готувати провокації, щоб зірвати перемир'я на Херсонщині, – МВА

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Adv

популярні відео

Що відомо про ризик зриву перемир'я?

У МВА звернули увагу на повідомлення та заяви, які поширюються в російському інформаційному просторі. Там припускають, що ворог може створювати інформаційне підґрунтя для можливих провокацій, щоб використати їх як привід для порушення режиму тиші.

Припинення вогню розпочалося 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада 2026 року. Водночас навіть під час перемир'я загроза російських атак зберігається.

Мешканців Херсонської громади попросили 1 листопада особливо уважно ставитися до власної безпеки. Зокрема, за можливості рекомендують уникати місць масового скупчення людей, не відвідувати "червоні зони" та райони з підвищеними ризиками.

Також жителів закликали не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку та загрозу атак безпілотників. Без нагальної потреби людям радять не залишати безпечних місць.

Реклама

У військовій адміністрації наголосили на важливості зберігати спокій, не піддаватися паніці та отримувати інформацію лише з перевірених джерел.

Нагадаємо, Україна провела гуманітарну операцію з порятунку людей в окупованих Олешках на Херсонщині. Під час тимчасового режиму тиші на Херсонському напрямку розмінували дороги, доставили гуманітарні вантажі та евакуювали людей, які потребували допомоги. Наразі врятовані українці вже перетнули державний кордон на Чернігівщині.