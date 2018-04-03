Перемирие до 20 апреля и план Путина по Трампу: интервью с генералом США Ходжесом

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На переговорах в Саудовской Аравии представители Киева и Вашингтона договорились о запрете на удары по энергетике как Украины, так и России. Однако оккупанты продолжили атаковать Украину ракетами и беспилотниками.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу заметил, что это свидетельствует о том, что в Кремле, во-первых, не уважают Дональда Трампа, во-вторых – считают, что получат от США все, что захотят. Возможно ли достичь перемирия до 20 апреля и как будет действовать Путин в отношении Трампа – читайте далее в материале.

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Какие преимущества ВСУ дает украинский "Длинный Нептун"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно разработала собственную крылатую ракету "Длинный Нептун" с дальностью более 600 миль, что достаточно для того, чтобы достичь Москвы. Как это развитие событий может изменить баланс сил за столом переговоров?

Думаю, это позволяет Украине наносить удары по стратегическим целям. Речь идет о нефтегазовой инфраструктуре, крупных штаб-квартирах, логистических объектах. То есть все необходимое, чтобы помочь вернуть инициативу Украине и подорвать преимущество России. Поэтому это важно.

Когда говорится о переговорах, конечно, россияне захотят видеть прекращение огня, которое ограничит атаки на инфраструктуру. Поэтому это важное событие для Украины.

Кроме того, в этом году Украина изготовит 100 тысяч боеприпасов большой дальности. Сможем ли мы превзойти Россию в количестве изготовления конкретной военной техники?

Думаю, что да. Помните, что Россия использует много вещей, которые получает из Ирана, Северной Кореи и Китая. Если каким-то образом Запад может ограничить способность России покупать или импортировать эти вещи из страны, которая поддерживает ее, тогда Украина могла бы превзойти Россию, во что некоторым трудно поверить.

Однако вы знаете, что Украина всегда была "сердцем" оборонной промышленности Советского Союза еще в старые времена. Поэтому тот факт, что в Украине технологическая экспертиза лучше, чем в большей части остальной России, на самом деле не должен быть сюрпризом.

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Путин играет с Трампом

Президент США Дональд Трамп заявил, что он – единственный человек в мире, который может остановить Владимира Путина. Однако после соглашения об энергетическом перемирии Россия продолжила атаковать Украину ракетами и беспилотниками. Является ли это пощечиной для Трампа от Путина?

Это свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в реальном режиме соблюдения прекращения огня. Россияне никогда этого не делали, они на самом деле не заинтересованы в существовании или достижении настоящего мирного урегулирования, благодаря которому Украина может выжить как суверенное государство и самостоятельно принимать решения. Это также показывает, что Кремль не уважает США, президента Трампа и этот процесс. Кремль уверен, что получит от Белого дома то, что хочет.

Именно поэтому Украина и Европа должны взять дело в свои руки, чтобы убедиться, что они не окажутся в ситуации, когда Россия получит все, что просит. Я имею в виду, что Украина, Польша, Германия, Великобритания и Франция не обязаны принимать все, что могут придумать Кремль и Белый дом, ведь они не являются реальной стороной переговоров.

Президент Трамп имеет огромные рычаги влияния на Россию. Если он ими воспользовался бы, он то "раздавил" бы российскую нефтегазовую промышленность, что сделало бы невозможным заработок Россией денег, необходимых для импорта оружия и беспилотников из других стран.

Также Трамп может открыть "шлюзы" помощи Украине, а именно – поставлять боеприпасы, оружие и тому подобное. Однако пока он решает не пользоваться этими рычагами влияния на Россию. Зато его спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф повторяет тезисы российской пропаганды. Поэтому я немного не понимаю этой стратегии. Я не знаю, как это может быть в интересах США.

Путин отверг предложение США о полном прекращении огня, но согласился на частичное прекращение огня в воздухе. Не кажется ли вам, что Путин дает Трампу столько, сколько нужно, чтобы объявить об успехе переговоров, но недостаточно, чтобы закончить войну?

Конечно, Кремль играет с США. Они делают все, чтобы продолжать войну, но оставаться в этой игре и поддерживать интерес Трампа. Думаю, Трамп в какой-то момент поймет или ему придется столкнуться с тем фактом, что Россия в этом не заинтересована, что она издевается над США. Поэтому в какой-то момент Трамп рассердится настолько, что скажет "достаточно" и использует все рычаги влияния, которые у него есть. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время.

Или же в какой-то момент россияне перегнут палку и разозлят президента США. Он увидит, что эта сделка, которую он настолько хотел, отдаляется все дальше и дальше, потому что россияне не намерены ее заключать. Тогда президент использует все рычаги, чтобы заставить Россию вести добросовестные переговоры. Однако я не могу этого представить, пока Уиткофф является основным переговорщиком.

А сможет ли Путин выдержать очередную конфронтацию с Трампом?

Пока я не вижу никакой конфронтации, которая была бы возможна с Трампом для Путина, к сожалению. Я надеюсь, что россияне перегнут палку настолько, что наконец начнется такая конфронтация, которой пока между США и Россией не было.

По данным Bloomberg, Россия выдвинула максималистские требования к любому соглашению, включая сотрудничество США и Украины – прекращение поставок оружия и обмена разведданными. Однако Белый дом на это не согласился. Это означает, что Трамп не хочет идти на уступки Путину?

Думаю, важно, чтобы администрация не повелась полностью на все требования россиян. Это дает мне определенную надежду на то, что администрация не является абсолютно наивной относительно того, какова Россия и кто такая Россия. Я верю, что Трамп действительно хочет, чтобы боевые действия прекратились. Он имеет долгую историю выступлений против вечных войн на эмоциональном уровне.

Однако проблема в том, что говорится о прекращении боевых действий с Россией. Это не станет концом боевых действий. Россия не остановится, пока жив Путин, пока они не достигнут своей цели – уничтожения Украины как государства. Конечно, если их не заставят поступить иначе.

Как долго Путин может водить за нос Трампа, давая ему ровно столько, сколько надо, чтобы объявить об успехе, но недостаточно, чтобы на самом деле достичь цели Трампа положить конец войне?

Не знаю, не могу этого предсказать. Все полностью зависит от ситуации. Поскольку здесь США имеют все преимущества, я не могу и не буду прогнозировать, сколько еще времени пройдет, пока президент США наконец скажет "хватит". Если вообще скажет.

Какие шансы на прекращение огня до 20 апреля

Несмотря на российские атаки на Украину, США все еще надеются достичь полного прекращения огня до 20 апреля. Какие есть шансы на этот счет?

Я бы сказал, что шансы на его достижение до Пасхи равны нулю, ведь перемирие, согласовано только на словах, на самом деле не является прекращением огня. Россия продемонстрировала, что она нарушит его немедленно, если там не будет силы, которая заставит их придерживаться своего соглашения. Вот почему я скептически отношусь к любому соглашению, которое состоится в течение следующих нескольких недель.

Я имею в виду, что соглашение может быть, но если нет силы, которая заставила бы россиян придерживаться ее, это ничего не будет означать. Не думаю, что кто-то серьезно верит, что Россия не начнет испытывать наше желание немедленно обеспечить соблюдение перемирия. Именно поэтому критически важна подготовка, развертывания и введения в действие сил прекращения огня.

3 этапа для реального окончания войны

Думаю, украинская власть неохотно будет вступать в реальные переговоры о прекращении огня, что заметили россияне на месте. Украина никогда не сможет поверить, что Россия придержится любой договоренности по переговорам.

В этом процессе (завершение войны – 24 Канал) мы находимся в 3 этапах:

первый – это этап подготовки, здесь мы сейчас находимся. Это все переговоры и дискуссии, которые ведутся в Саудовской Аравии, Киеве, Белом доме, Париже, Лондоне, Брюсселе. Это подготовительный этап, который призван добиться прекращения огня;

второй – фактическая договоренность и объявление о прекращении огня с развернутыми силами, которые могут заставить Россию соблюдать прекращение огня;

третий – когда уже можно вести реальные переговоры о долгосрочном результате этой войны с защитой украинского суверенитета.

Вот почему Владимир Зеленский правильно сказал, что ему нужны гарантии безопасности. Потому что он знает – нет никаких шансов, что Россия придерживается любого соглашения, которая не предусматривает аппарат безопасности, который бы заставил страну-агрессора ее придерживаться.

Если вы пришлете людей в белых шлемах на внедорожниках, наблюдателей с бейсболками, то россияне не будут их бояться, как они это делали после "Минских соглашений", какими смелыми не были бы эти наблюдатели ОБСЕ. Если вы пришлете силы ООН в голубых шлемах – их немедленно проигнорируют. Это должна быть реальная сила с правилами ведения боевых действий, которые позволяют им наносить ответные удары россиянам, когда они нарушают режим прекращения огня. К сожалению, нужны месяцы, чтобы это сделать.

Может ли Европа развернуть миротворцев без поддержки США

Вы только что упомянули о силах сдерживания. Британских спецназовцев привели в состояние повышенной боевой готовности, чтобы подготовиться к потенциальному развертыванию в Украине. Как европейские союзники могут действовать в Украине без поддержки США?

Европа, когда работает вместе, имеет большое экономическое преимущество над Россией. Так что, экономические рычаги влияния уже есть. Если объединить оборонную промышленность всех европейских стран, то это составляет гораздо больше того, что имеет Россия. А если добавить к этому милитарные возможности европейских стран, то это больше, чем то, что есть у России. За исключением ядерного оружия.

Я бы хотел, чтобы США были частью этого, но если так не будет, это не может изменить все и не устраняет потребности только потому, что Штаты решили не быть частью этого. Это будет настоящим тестом на то, сможет ли Европа встретить момент, который влияет на ее безопасность на десятилетия вперед.

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Да, они (европейские союзники – 24 Канал) могут это сделать, но только при наличии политической воли. Думаю, некоторые страны показали, что у них есть воля, а потом, возможно, присоединятся и другие.

Вы также поддерживали инициативу European Sky Shield по защите украинского неба в рамках этой миротворческой миссии. Было бы это возможно без участия ВВС США?

Все это возможно, если есть политическая воля. Это не будет так эффективно в начале, потому что США всегда предоставляли не просто самолеты, но также и командовали этим, предоставляли разведданные, все вещи, необходимые для проведения чего-то вроде миссий по определению превосходства в воздухе.

Если в определенный момент будут присутствовать силы по режиму прекращения огня, которые вступят в силу независимо от того как они выглядят и как развернуты, они должны уже иметь созданную противовоздушную и противоракетную оборону прежде чем пойдут в Украину. В противном случае они будут уязвимы для российских ракетных ударов.

Думаю, сначала организовать этот так называемый "небесный щит" было бы непросто, если мы надеемся на эффективное развертывание сил по обеспечению остановки огня. Люди не должны питать ложную надежду или веру в то, что Россия не будет стрелять по стране НАТО. Солдаты, развернутые в Украине, будут уязвимыми, и поэтому мы должны разворачивать войска, которые будут должным образом вооружены и оснащены, будут готовы сдерживать Россию изнутри Украины.

Чем для США может обернуться скандал с чатом в Signal

Белый дом подтвердил, что журналист был добавлен к незащищенному сообществу в Signal, в котором команда национальной безопасности Трампа обсуждала удары по Йемену. Насколько этот инцидент является вредным для нацбезопасности США?

Это вредно по ряду причин. Во-первых, теперь наши противники знают, что у нас есть чиновники на самом высоком уровне, которые используют свои личные мобильные телефоны и переписываются в Signal, обсуждают там секретную информацию высокого уровня.

Это не первый раз, когда они это делают. Если они чувствовали себя комфортно, создавая чат-сообщество, используя эмодзи и рассказывая о деталях операции, которая должна была состояться, то очевидно, что они уже делали это раньше. Это означает, что они не ценят и не уважают процедуры, которых должны придерживаться при обсуждении строго засекреченной информации как эта.

Следовательно, это само по себе дает иностранным разведслужбам потенциальную возможность получить гораздо больше информации. Signal очень хорош, но не является идеальной защитой. Если бы он был идеальным, мы бы все постоянно использовали его для секретной информации.

Кроме того, это большое неуважение для Европы. Это не удивительно для большинства европейцев, но тот факт, что США принимают решения и говорят о европейцах – наших союзников, демонстрирует вопиющее неуважение, а также недостаточное понимание того, что наши партнеры делают и предоставляют США: дозаправку в воздухе, базы, обмен разведданными и так далее.

Это опасно для США, потому что теперь союзники будут еще более неохотно делиться с нами информацией и разведданными. Они не будут это афишировать, мол, извините, мы больше не собираемся делиться с вами разведданными, но перестанут предоставлять важные вещи, начнут воздерживаться от многого, потому что будут очень обеспокоены отсутствием дисциплины и непрофессиональным поведением на самом высоком уровне.

Также там должен был быть старший офицер. Даже если бы их не было в этом чат-сообществе, если есть старшие офицеры, которые знают о таких вещах, происходящих, то обязаны сказать секретарю нацбезопасности, что он не может этого делать, потому что это незаконно, нарушает все протоколы безопасности, ставит под угрозу жизни летчиков.

Надеюсь, что старшие офицеры сопротивляются этому. В противном случае они становятся соучастниками. Люди должны сами принимать решения, но в обычное нормальное время после подобного инцидента многие люди были бы уволены, были бы проведены огромные расследования. Конгресс был бы вынужден выполнять свои надзорные функции, созвать слушания, а люди должны были бы уйти в отставку. Видимо, прежде всего советник по нацбезопасности США и еще несколько человек.

Больше об этом Уолтц обсуждал в Signal войну в Украине, – WSJ

Зато президент США говорит, что ничего об этом не знал. Министр обороны немедленно обвинил Голдберга (редактора американского издания The Atlantic – 24 Канал) в том, что он стремится к популярности даже после того, как его собственное ведомство и администрация признали, что этот факт действительно произошел. Я всегда считал, что первый принцип лидерства – это взятие ответственности. Сейчас я этого не вижу.

Ожидаете ли вы, что европейские союзники будут более неохотно покупать американское оружие после этого инцидента и заявлений американского руководства?

Да, страны принимают важные решения, основанные на доверии к тому, с кем они имеют дело. Думаю, большинство наших союзников, к сожалению, уже начали волноваться. Это лишь усилит их беспокойство. Надеюсь, администрация осуществит соответствующие меры, чтобы вернуть доверие союзников и партнеров, а также клиентов для наших собственных экономических интересов. Это обязанность администрации – вернуть доверие, а не преследовать журналистов и обвинять их.

В CNN сообщили, что Трамп поручил создать "Железный купол" над континентальной частью США, похожий на израильский. Как вы оцениваете этот план?

Обязанность президента – защищать американцев и наши стратегические интересы. Мы должны четко понимать, о каких угрозах мы говорим и цену реализации этого. Кстати, невероятным является значение Канады как части обороны Северной Америки. Канада очень долго была частью этой структуры.

Это не будут тысячи ракетных систем типа "Железного купола". Это будет комбинация воздушных и наземных систем. Многое из этого происходит в Европе и других местах, поэтому США нужен доступ, который мы получим от союзников. Поэтому нельзя сказать, что есть желание иметь "Железный купол", а потом ходить по кругу, разрушая отношения с партнерами.

Президент Трамп объявил о решении по разработке истребителя следующего поколения под названием F-47. Стоит ли этот проект своей цены?

Во всем должен быть определенный баланс. Люди смеялись, когда президент Рональд Рейган говорил о стратегической оборонной инициативе "Звездных войн", насколько это было дорого. Однако именно эта концепция стала движущей силой исследований и разработок, а также развертыванием необходимых спутников и других систем. Поэтому я не против этого, но мы должны реалистично оценивать ожидания, и опять же этого не произойдет без поддержки союзников США.

Лучший способ для США разобраться с Ираном и Китаем

Израиль готовит планы потенциального крупного наземного наступления на Газу после недавних авиаударов. Может ли это привести к прекращению огня?

Я немного не понимаю этого. Во время предвыборной кампании Трамп и его команда постоянно говорили о прекращении войн повсюду. Зато уже прошло два месяца его правления, а он все еще не остановил войну России против Украины, наращивает агрессию против хуситов.

Сейчас Израиль вот-вот нарушит договоренности о прекращении огня и изменит там динамику, что повышает риск конфликта с Ираном, а о Китае все забыли. Имею в виду, что Китай должен был быть главной стратегической целью. Они говорили, что надо остановить все войны и сосредоточится на нем. Я не вижу взаимосвязанной стратегии.

Я за то, чтобы уничтожить хуситов, чтобы Иран был изолирован и тот режим, который так ужасно обращается с собственным народом. Я хотел бы его свержения. Лучший способ как США могли бы это сделать – помочь Украине победить Россию.

Тогда Иран будет изолирован. Он больше не в состоянии будет помочь ХАМАС, хуситам, "Хезболле". Это пошлет мощный сигнал Китаю. Вместо этого мы наблюдаем непоследовательность действий администрации Трампа. Я не вижу стратегического подхода.