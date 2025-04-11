5 тысяч атак: Генштаб подытожил месяц отказа России от безусловного прекращения огня

Ровно месяц проходит 11 апреля, с тех пор как Россия отказалась принять предложение США о безусловном прекращении огня в Украине. За это время россияне совершили более 5 тысяч атак на фронте.

В то же время за месяц враг потерял более 21 тысячи военных убитыми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Как прошел месяц "перемирия" на фронте

В Генштабе рассказали, что с 11 марта по 11 апреля россияне совершили 5 124 атаки:

Харьковское направление – 130;

Купянское – 206;

Лиманское – 627;

Северское – 149;

Краматорское – 140;

Торецкое – 666;

Покровский – 1739;

Новопавловский – 398;

Гуляйпольский – 152;

Ореховский – 179;

Приднепровский – 59;

Курский – 679.

Потери российской армии за этот период составили:

личный состав – 42 511 человек (из них убитыми более 21 тысячи);

танки – 286;

боевые бронированные машины – 721;

артиллерийские системы – 1 757;

реактивные системы залпового огня – 50;

средства ПВО – 29;

БпЛА – 2 796;

ракеты – 16;

автомобильная техника – 3 684;

специальная техника – 24;

вертолеты – 4.

В период "перемирия" россияне также привлекали к агрессии против Украины подразделения вооруженных сил Северной Кореи. В целом речь идет о более чем 12 тысячах военнослужащих.

Потери этого контингента КНДР (с начала операции на Курщине) составили около 4 тысяч человек, из них более 3 тысяч – ранеными. Из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, три – потеряли боеспособность,

– отчитались в Генштабе.

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что с 11 марта по 11 апреля Россия атаковала Украину: