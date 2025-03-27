В Эр-Рияде Россия отказалась обсуждать запрет на удары по гражданским объектам, – ОП

Во время переговоров в Эр-Рияде Россия отказалась обсуждать прекращение ударов по гражданским объектам Украины. Российская делегация оправдывалась, что якобы не имею мандата для обсуждения этой темы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы в интервью Укринформ.

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Обсуждали ли в Эр-Рияде запрет ударов по гражданским

Жовква сообщил, что во время переговоров Украины и США предлагалось запретить также удары по гражданской инфраструктуре. Речь шла о жилых домах, детских садах и тому подобное.

Однако во время переговоров России и США, это предложение представители Кремля отвергли, аргументируя это тем, что якобы не имеют мандата.

Что сделала Россия В течение переговоров, насколько мы понимаем из информации американской стороны, они вообще отказались говорить о гражданской инфраструктуре, рассказывая американской делегации, что не имеют мандата для обсуждения этого вопроса,

– рассказал Жовква.

Что касается запрета ударов по энергетической инфраструктуре, то Россия опубликовала значительно меньший список объектов, которые она считает "энергообъектами". Причем американская сторона, как отметил Жовква, не согласовывала российский список.

"Американская сторона не согласовывала этот список, потому что опять же, как и заявление о якобы каких-то условиях перемирия на Черном море, оно вышло только на русском языке. Его нет на сайте Белого дома или Государственного департамента США. Это какой-то список, составленный россиянами в соответствии с их пожеланиями", – добавили в ОП.

Ранее США предложили полное прекращение огня с 11 марта, но Россия отвергла это предложение, что свидетельствует о ее намерении затянуть войну. Владимир Зеленский отметил необходимость давления на Россию, усилении санкций и развития оборонного производства для обеспечения стабильности в Европе.