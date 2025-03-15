Не уверен, что 30 дней режима тишины будет достаточно для мирного соглашения, – Зеленский
- Зеленский заявил, что 30 дней режима тишины может быть недостаточно для заключения соглашений о следующих шагах мирного урегулирования.
- Украина стремится привлечь к переговорам Европу, которая гарантирует ее экономическую стабильность и финансирует армию.
- Договоренности должны быть четкими, чтобы не дать России возможности заморозить войну, иначе Украина продолжит оборону.
Зеленский отметил, что в срок 30 дней, когда речь идет о перемирии, нужно заключить соглашения о следующих шагах мирного урегулирования. Президент не уверен, что этого времени достаточно.
Украина хочет привлечь к переговорам Европу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.
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Почему в перемирии речь идет именно о 30 суток
Режим прекращения огня или тишины предлагается на 30 дней. Зеленский подчеркивает, что за это время нужно заключить соглашение о следующих шагах мирного процесса.
Я не могу быть на 100% уверенным, что 30 дней будет достаточно,
– добавил Зеленский.
Он сказал, что с украинской стороны этого достаточно, но переговоры сложные, ведь они трехсторонние. Более того, Украина хотела бы привлечь в них Европу. Именно европейские партнеры сегодня гарантируют экономическую стабильность Украины, финансируют ее армию.
По словам Зеленского очень важно, чтобы договоренности были четкими и не давали России шанса заморозить войну. Если же она эти договоры нарушит, Украина будет обороняться и в дальнейшем.