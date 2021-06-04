Перенос места заседаний ТКГ позволит изменить формат переговоров, – Кравчук

Леонид Кравчук заявил, что перенос места переговоров Трехсторонней контактной группы из Минска позволит изменить их формат. Глава украинской делегации считает, что переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.

Глава украинской делегации в ТКГ в эфире одного из телеканалов отметил, что перенести переговоры можно было бы в Польшу, но место будет выбирать не он.

Читайте также Варшава и Краков готовы, – посол о замене Минска в переговорах по Донбассу

Перенос места переговоров ТКГ

Кравчук добавил, что для смены места встреч ТКГ из Минска на другое нужно, чтобы стороны переговоров достигли относительно этого консенсуса.

Меняя площадку, можно будет говорить о переформатировании минской площадки для того, чтобы она стала шире, и предоставить ей более точные полномочия,

– отметил политик.

По его словам, сейчас у него полномочий почти нет, так как "провозглашают в основном консультативные вещи". Глава украинской делегации считает, что следует предоставить минскому формату полномочия и, возможно, организовать его на уровне должностных лиц высокого ранга.

Замена Минска: что об этом говорили раньше