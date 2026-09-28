Перенести войну на территорию врага: Мадьяр раскрыл основные цели ударов по России
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что дальнобойные удары по территории России направлены на то, чтобы лишить гражданское население оккупантов ощущения безопасного тыла и подорвать военный потенциал врага. По его словам, атаки на предприятия военно-промышленного комплекса и нефтяную инфраструктуру создали новую доктрину войны и вынуждают Кремль искать пути для переговоров.
Об этом "Мадяр" рассказал в интервью изданию The Telegraph.
Какие результаты приносит работа украинских военных?
Украинские беспилотники фактически ликвидировали понятие безопасного тыла для гражданского населения страны-оккупанта. Перенос боевых действий на российскую территорию стал ключевым элементом современной стратегии Сил обороны Украины.
"Мадяр" подчеркнул, что поражение на большом расстоянии решает сразу несколько стратегических задач. Прежде всего речь идет о лишении Москвы источников финансирования войны, уничтожении оборонных производств и системном воздействии на морально-психологическое состояние россиян.
Психологический барьер глубины преодолен успешно и многократно подтверждается ежедневными ударами глубокого поражения, которые наносят Силы обороны Украины,
– подчеркнул военный командующий.
Он напомнил о массированной атаке на предприятия военно-промышленного комплекса непосредственно в Москве, в 15 километрах от Кремля, которая состоялась 20 сентября. По словам Бровди, это свидетельствует о формировании совершенно новой военной доктрины, сложившейся в ходе российской агрессии и коренным образом изменившей облик современной войны.
Энергетическое перемирие и результаты работы дронов
Отдельно командующий Силами беспилотных систем прокомментировал дискуссии о вероятном прекращении атак на энергетические объекты. Он отметил, что само появление таких разговоров является исключительной заслугой украинских пилотов и дальнобойных БПЛА.
"Появление в 2026 году, пусть даже иллюзорной, даже самой слабой перспективы диалога об энергетическом перемирии является прямым результатом деятельности украинских "птиц" и украинских пилотов", – подчеркнул Роберт Бровди.
Как ранее сообщалось на нашем сайте, Силы обороны продолжают методично уничтожать нефтяную инфраструктуру врага. В ночь на 28 сентября украинские беспилотники успешно провели атаку на нефтебазу "Эдельвейс-95" в Краснодарском крае, вызвав масштабный пожар.