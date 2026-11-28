Россия все чаще сталкивается с последствиями украинских ударов по нефтяной инфраструктуре. Повреждения НПЗ, перебои с поставками топлива и необходимость усиления защиты стратегических предприятий вынуждают Кремль искать способы сохранить промышленность.

Среди возможных решений – перенос производства подальше от украинской границы, в частности за Урал. Однако такое решение не способно быстро решить проблемы России. Почему этот план не сработает – 24 Каналу объяснил военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Почему Россия хочет переносить заводы за Урал

Российское руководство вынуждено искать способы защиты промышленности на фоне усиления украинских ударов. Идея перемещения предприятий в отдаленные регионы свидетельствует о том, что Москва уже не может рассчитывать на привычное географическое преимущество и безопасный тыл.

Романенко подчеркивает, что перенос промышленности – длительный и дорогостоящий процесс. России придется не только перевозить оборудование, но и создавать инфраструктуру, обеспечивать предприятия ресурсами и решать проблемы логистики.

Украинские удары охватили 38 регионов России. По данным аналитического мониторинга Minos, в период с 9 по 15 ноября атаки фиксировались в 38 российских регионах. Среди целей были нефтяной порт Усть-Луга, НПЗ в Киришах и Волгограде, военные аэродромы и предприятия, связанные с производством беспилотников.

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Почему перенос заводов не решит проблемы России

Переместить предприятие – не значит просто перевезти оборудование в другой регион. Для полноценной работы нужны электроэнергия, транспортное сообщение, сырье, комплектующие, кадры и производственные мощности.

Россия может попытаться перераспределить производство, однако это не позволит безболезненно компенсировать потери. Удаленные заводы также имеют собственные потребности, а увеличение нагрузки на них создаст дополнительные проблемы.

К тому же перенос предприятий не устраняет угрозу для транспортной и энергетической инфраструктуры, от которой зависит производство.

К слову по данным Reuters с 18 ноября из-за украинских атак работа 15 из 35 крупнейших российских НПЗ была нарушена или полностью остановлена. Отраслевые источники оценивали сокращение объемов переработки нефти примерно на 45% по сравнению с концом октября.

Россия вынуждена искать топливо за рубежом. Украинские удары создают дополнительную нагрузку на российскую экономику. Проблема заключается не только в повреждении предприятий, но и в необходимости обеспечивать внутренний рынок, потребности армии и экспортные поставки.

На фоне перебоев с производством Россия вынуждена искать альтернативные источники поставок топлива, перераспределять ресурсы между регионами и даже увеличивать импорт нефтепродуктов.

Напомним что на фоне проблем с нефтепереработкой Россия увеличивала морской импорт бензина. Среди направлений поставок называли Турцию, Марокко и Египет.

Украина продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре России

25 ноября российский вице-премьер Александр Новак заявил о напряженной ситуации на внутреннем топливном рынке, связанной, в частности, с ремонтами НПЗ после атак.

По данным аналитиков Critical Threats, в течение ноября украинские силы провели 15 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Для России это означает необходимость одновременно восстанавливать предприятия, поддерживать производство и искать способы защиты от новых атак.

Перенос заводов за Урал может стать одним из вариантов адаптации Кремля к новым условиям войны. Однако такая перестройка потребует огромных ресурсов и времени, а главное – не гарантирует защиты от украинских ударов.