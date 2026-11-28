Серед можливих рішень – перенесення виробництва подалі від українського кордону, зокрема за Урал. Однак таке рішення не здатне швидко розв'язати проблеми Росії. Чому цей план не спрацює – 24 Каналу пояснив військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Adv

популярні відео

Чому Росія хоче переносити заводи за Урал

Російське керівництво змушене шукати способи захисту промисловості на тлі посилення українських ударів. Ідея переміщення підприємств у віддалені регіони свідчить, що Москва вже не може розраховувати на звичну географічну перевагу та безпечний тил.

Романенко наголошує, що перенесення промисловості – тривалий і дорогий процес. Росії доведеться не лише перевозити обладнання, а й створювати інфраструктуру, забезпечувати підприємства ресурсами та вирішувати проблеми логістики.

Українські удари охопили 38 регіонів Росії. За даними аналітичного моніторингу Minos, протягом 9 – 15 листопада атаки фіксували у 38 російських регіонах. Серед цілей були нафтовий порт Усть-Луга, НПЗ у Киришах і Волгограді, військові аеродроми та підприємства, пов'язані з виробництвом безпілотників.

Реклама

Повна розмова з військовим експертом: дивитись відео

Чому перенесення заводів не розв'яже проблеми Росії

Перемістити підприємство – не означає просто перевезти обладнання в інший регіон. Для повноцінної роботи потрібні електроенергія, транспортні сполучення, сировина, комплектуючі, кадри та виробничі потужності.

Росія може спробувати перерозподілити виробництво, однак це не дозволить безболісно компенсувати втрати. Віддалені заводи також мають власні потреби, а збільшення навантаження на них створить додаткові проблеми.

До того ж перенесення підприємств не усуває загрозу для транспортної та енергетичної інфраструктури, від якої залежить виробництво.

До слова за даними Reuters від 18 листопада, через українські атаки роботу 15 із 35 найбільших російських НПЗ було порушено або повністю зупинено. Галузеві джерела оцінювали скорочення обсягів переробки нафти приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня.

Росія змушена шукати пальне за кордоном Українські удари створюють додаткове навантаження на російську економіку. Проблема полягає не лише в пошкодженні підприємств, а й у необхідності забезпечувати внутрішній ринок, потреби армії та експортні поставки.

Реклама

На тлі перебоїв із виробництвом Росія змушена шукати альтернативні джерела постачання пального, перерозподіляти ресурси між регіонами та навіть збільшувати імпорт нафтопродуктів.

Нагадаємо на тлі проблем із нафтопереробкою Росія збільшувала морський імпорт бензину. Серед напрямків постачання називали Туреччину, Марокко та Єгипет.

Україна продовжує бити по нафтовій інфраструктурі Росії

25 листопада російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив про напружену ситуацію на внутрішньому паливному ринку, пов'язану, зокрема, з ремонтами НПЗ після атак.

За даними аналітиків Critical Threats, протягом листопада українські сили атакували 15 російських нафтопереробних заводів. Для Росії це означає необхідність одночасно відновлювати підприємства, підтримувати виробництво та шукати способи захисту від нових атак.

Перенесення заводів за Урал може стати одним із варіантів адаптації Кремля до нових умов війни. Однак така перебудова потребуватиме величезних ресурсів і часу, а головне – не гарантуватиме захисту від українських ударів.