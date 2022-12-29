Переполох в Южной Корее показал, что ВСУ – лучшие консультанты в мире

При борьбе с "летающими мопедами" и крылатыми ракетами россиян нет панацеи, дающей стопроцентный результат. Это показывает, например, небольшой переполох, произошедший в Южной Корее.

Как Южная Корея оказалась бессильной перед враждебными беспилотниками

Северная Корея выпустила несколько маленьких беспилотников, успешно пересекших демаркационную линию. Они беспрепятственно долетели даже до Сеула, столицы Южной Кореи.

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Южнокорейские военные ничего с этим поделать не смогли, хотя подняли в воздух ударные вертолеты и самолеты, выполнившие по дронам врага более 100 выстрелов. ВВС Южной Кореи при этом даже потеряли легкий турбовинтовой штурмовик КА-1, чем-то похожий на бразильский Super Tucano.

Хотя, казалось бы, такого провала с южнокорейской ПВО быть не могло. Хотя бы потому, что там регулярно тренируются сбивать северокорейские Ан-2, которые в количестве двух сотен штук должны забрасывать диверсантов в случае "великой войны".

ВСУ показывают пример военным всех стран

Этот пример для нас показателен следующим. Как только произошли первые удары "летающими мопедами" по Киеву и другим крупным городам Украины, были предложения:

купить те же бразильские Super Tucano. Мол, чтобы отстреливать "Шахиды" в стиле воздушных боев времен Второй мировой;

для 100% защиты крупных городов расставить на высотках 6-ствольные зенитки M167 Vulcan, как это сделала та же Южная Корея.

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Как видим, наличие сразу двух инструментов на уровне панацеи не помогло южным корейцам эффективно отразить атаку вражеских дронов.

Ибо все решает не "вундерваффе", а эффективность использования имеющихся сил и средств. В этом ВСУ действительно показывают наглядный пример для армий других стран мира. Наши военные – лучшие консультанты в мире по теме "как бороться против угроз, о существовании которых никто вообще не имел понятия до 24 февраля 2022 года".