Переправа через Северский Донец будет одним из наиболее определяющих факторов войны, – разведка

В разведке Великобритании сделали акцент на переправе через Северский Донец. Ее форсирование считается одним из наиболее определяющих факторов войны, развязанной в Украине Россией.

Аналитики убеждены, что военным страны-агрессорки нужно будет изложиться, если они хотят достичь успехов на Донбассе. Решающим в этом вопросе будет форсирование Северского Донца.

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Северский Донец важен для кафиров

В разведке отметили, что в ближайшие месяцы возможно форсирование рек, в частности Северского Донца. Это, уверены в ведомстве, повлияет на дальнейшее течение войны.

Следует понимать, что важным для оккупантов является 90-километровый центральный участок линии фронта на Донбассе. Речь идет о территории, которая пролегает к западу от реки Северский Донец. Так что россиянам нужно будет либо проводить амбициозные фланговые действия, либо штурмовать форсирование рек. В противном случае они не смогут достичь поставленных перед собой целей.

Напомним, российское военное командование стремится

Но прошлые попытки свидетельствуют, что у военных стран-агрессорок недостаточно умений и возможностей, чтобы противостоять украинским защитникам. ВСУ не раз уничтожали понтонные переправы врага вместе с живой силой и техникой. Так что захватчикам постоянно приходилось отступать.

Оккупанты оттеснили ВСУ из центра Северодонецка

Между тем, в утренней сводке Генштаба от 13 июня сообщили о том, что российские захватчики продолжили штурмовать Северодонецк. Они били по нашим позициям по артиллерии. Поэтому ВСУ пришлось отойти от центра города . В то же время следует понимать, что ситуация непростая и меняется почти каждый час.

В то же время кафиры делают все возможное для того, чтобы отрезать Северодонецк. Для этого они уже разрушили второй мост . В настоящее время, подчеркивает Сергей Гайдай, не утихают обстрелы третьей и последней переправы.

И если ее уничтожат, то из Северодонецка невозможно будет вывезти людей. Кроме того, уйдет возможность довозить военных для усиления наших позиций. Заметим, что третий мост и так находится в аварийном состоянии . Он настолько стар, что им не могут передвигаться даже грузовики.

Валерий Залужный отметил, что в Северодонецк оккупанты перебросили в семь БТГ . Это они сделали для того, чтобы ускорить захват города. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что у захватчиков в десять раз больше тяжелого вооружения. В то же время, наши военные защищают свои позиции мужественно и дают достойный отпор врагу.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба: смотрите видео