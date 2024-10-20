Нацгвардия мощно отбила попытку россиян захватить переправу через реку Оскол: кадры ударов

На Купянском направлении бойцы Нацгвардии отбили попытку россиян захватить переправу через реку Оскол. Наши военные уничтожили десятки единиц техники россиян.

Бойцы Нацгвардии показали видео, как наши бойцы уничтожают технику россиян, которые пытались разорвать плацдарм Вооруженных сил Украины на левом берегу реки Оскол.

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Что известно о невероятной операции нацгвардейцев

Украинские военные отбили попытку российской бронетехники с пехотой захватить переправу через реку Оскол и расширять свое наступление на левом берегу совместными усилиями:

батальона ударных беспилотников "Ахиллес",

совместно с гвардейцами бригады "Ураган",

пограничниками бригады "Месть",

десантниками 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады.

Как наши военные отбили атаку врага: смотрите видео

Наши военные уничтожили:

8 боевых машин пехоты;

3 танка.

Также украинская сторона повредила 6 боевых машин пехоты и ликвидировала 21 оккупанта и "затрихосотила" 26 врагов.

Важно. В ISW писали, что ВСУ имели успех в районе Купянска. В частности, 7 – 14 октября оттеснили российские силы с Кругляковки. Также наши военные отбили позиции на улице Осенней в северной Кругляковке.