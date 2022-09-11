Во время военного положения сняли ограничения на пересечение границы лиц с инвалидностью и сопровождающих

В Украине действует военное положение. Поэтому не все граждане, а в большинстве мужчины, могут пересекать государственную границу.

Но некоторым категориям лиц разрешают выезд. В частности, правительство внесло очередные изменения в правила пересечения государственной границы во время военного или чрезвычайного положения.

На тему Военное положение в Украине: уже 10 категорий мужчин могут уехать за границу

Лица с инвалидностью смогут уехать без ограничений

Правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц.

Также Кабмин унормировал подтверждение факта ухода теми, кто его осуществляет за лицом, нуждающимся в нем.

Увеличили срок для обращения сопровождающих лиц в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы взять лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью на консульский учет до семи рабочих дней.

Кто может уезжать за границу

Представители украинского бизнеса могут выезжать за границу. Соответствующее решение вступило в силу 1 сентября. Срок, на который можно будет уехать, – 7 дней.

В МВД рассказывали о правилах, по которым мужчины-студенты могут выезжать из Украины на обучение за границу. В частности, право на выезд имеют мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, потому что были в Украине.

Также правительство решило, что моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования.

Почему отменять ограничения на выезд полностью не будут: смотрите видео