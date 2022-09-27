В Украине изменили правила пересечения границы для мужчин: что нового

В Украине продолжается мобилизация. В постановление Кабмина внесли изменения по поводу пересечения границы для мужчин.

Чтобы избежать отказа в пропуске, необходимо заранее ознакомиться с требованиями правил пересечения границы и иметь все необходимые документы. Об этом заявили в пограничной службе.

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Что изменилось в правилах пересечения границы

Мужчины призывного возраста могут уехать за границу:

к лицам с инвалидностью;

к лицам, нуждающимся в постоянном уходе;

к детям с инвалидностью, за которыми они ухаживают.

В то же время, они должны вернуться из-за границы не позже, чем люди, которых они сопровождают.

Количество раз такого пересечения границы мужчинами призывного возраста – неограниченное.

Выезд украинских мужчин за границу

Напомним, что мужчины, самостоятельно воспитывающие одного или более детей в возрасте до 18 лет, имеют право выезжать за пределы Украины. Однако, для этого требуется пакет документов.

Кстати, во время действия военного положения в Украине мужчины-студенты, получающие образование в иностранных вузах, больше не будут иметь возможность покидать страну.

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