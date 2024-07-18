Скольким мужчинам отказали в выезде из-за отсутствия военного документа: в ГПСУ ответили

У всех мужчин от 18 до 60 лет с 17 июля пограничники проверяют военно-учетные документы во время их выезда за границу. Украинцам, которые не имеют соответствующего документа, отказывают в пересечении границы.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что отказ в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа в первый день нововведения получили 87 граждан.

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Какая ситуация на границе с выездом мужчин после 17 июля

По словам Демченко, общее количество отказов в среду 17 июля было почти 255 лицам, из которых 87 – из-за отсутствия военно-учетного документа. А 16 июля общее количество отказов было на уровне 220.

В то же время общее количество отказов в пересечении границы по сравнению с предыдущим днем значительно не увеличилось, что свидетельствует о том – большинство мужчин сознательно подошли к необходимости иметь при себе военно-учетные документы,

– отметил представитель ГПСУ.

Он также напомнил, что с 17 июля пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении ими границы на выезд.

Демченко отметил, что военно-учетный документ, который необходимо предъявлять на границе, может быть как в бумажном виде, так и в электронном формате.

Представитель ГПСУ также добавил, что для категории мужчин, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из воинского учета по состоянию здоровья, в военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключения из воинского учета.

Ранее Демченко отмечал, что никаких изменений в категории мужчин, кому разрешено пересечение границы после 17 июля, пока нет.