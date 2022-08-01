Пункт пропуска "Краковец" открыли для легковых автомобилей

Пункт пропуска "Краковец" был временно закрыт для легковых автомобилей. Впрочем, уже с сегодняшнего дня, 1 августа, его открыли для водителей этих транспортных средств.

"Краковец" открыли для легковых автомобилей

Ранее в "Краковце" увеличили количество полос для грузовиков. В МВД подчеркнули, что возобновлено движение легковых автомобилей на выезд в Польшу с 08:00.

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Для пересечения границы легковыми авто здесь установлены 6 павильонов погранично-таможенного контроля и обустроены покрытия для комфортного пересечения границы гражданами.

Также отмечается, что устройство терминала для пропуска пассажирских автобусов продолжается. О возобновлении движения автобусов на выезд в Польшу в пункте пропуска "Краковец" будет сообщено дополнительно.

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