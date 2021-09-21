Этому гражданину Молдовы 31 год. Его задержали служащие Белгород-Днестровского пограничного отряда.
Ранее Под Одессой пограничники задержали нелегала из Турции: прятался между шинами – видео
Потерял ориентир и заблудился
Информацию о чужаке, который двигался в сторону Украины, пограничникам предоставили коллеги из сопредельной страны. Путешественник сказал, что он не намерен ехать в Украину.
Мол, просто потерял ориентир и заблудился. Его привлекли к административной ответственности и передали это дело в суд.
Другие нелегалы ранее
- 30 августа на границе Украины и Румынии пограничники задержали группу нелегалов. Они пытались проникнуть на территорию Европейского Союза через лес. Следует отметить, что это почти удалось – попались в километре от границы.
- На Закарпатье пограничники ночью 18 заметили группу лиц, которые двигались к границе. Однако провели операцию и задержали их. Злоумышленниками оказались 6 мигрантов из Турции.
- 6 августа на Черниговщине, на стыке границ с Россией и Беларусью, задержали 7 мужчин. Они хотели проникнуть в соседние страны нелегально, однако это не удалось.