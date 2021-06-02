Переселенцам без прописки разрешили получать права и регистрировать авто

Кабинет Министров разрешил переселенцам без прописки получать водительские права и регистрировать автомобили. Однако, для этого люди должны выполнить одно условие.

Кабмин внес изменения в постановления №340 и №1388. Соответствующее решение чиновники приняли на заседании 2 июня.

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Переселенцы могут регистрировать автомобили

Правительство установило, что внутренне перемещенные лица, у которых в паспорте гражданина Украины нет прописки, могут получать водительское удостоверение, регистрировать машину и снимать их с учета.

Для этого переселенцы должны предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица. Документ можно также показать в электронной форме на портале Дия.

Заметим, Пенсионный фонд Украины задолжал 11 миллиардов гривен пенсий украинцам с временно оккупированных территорий. Все потому, что они не оформили справку внутренне перемещенного лица.

Деньги планируют выплатить до 2024 года.

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