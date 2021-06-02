Кабмін вніс зміни до постанов №340 і №1388. Відповідне рішення урядовці схвалили на засіданні 2 червня.

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Переселенці можуть реєструвати автомобілі

Уряд встановив, що внутрішньо переміщені особи, у яких в паспорті громадянина України нема прописки, можуть отримувати водійське посвідчення, реєструвати автівки та знімати їх з обліку.

Для цього переселенці мають надати довідку про взяття на облік в якості внутрішньо переміщеної особи. Документ можна також показати в електронній формі на порталі Дія.

Зауважимо, Пенсійний фонд України заборгував 11 мільярдів гривень пенсій українцям з тимчасово окупованих територій. Все тому, що вони не оформили довідку внутрішньо переміщеної особи.

Гроші планують виплатити до 2024 року.

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