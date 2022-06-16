Как переселенцам получить помощь: к кому можно обращаться

С начала вторжения России в Украину внутренне перепелиными лицами стали более 7 миллионов человек. Каждый из переселенцев может получить разную помощь. Для этого ВПЛ должны подать соответствующую заявку.

Куда именно нужно за ней обращаться 15 июня рассказала министерша социальной политики Марина Лазебная. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее включение в эфире Национального телемарафона.

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Куда обращаться с помощью переселенцев

Министерша рассказала, что прежде всего переселенцы должны обращаться в общину, куда они переехали. В любой территориальной общине есть социальные работники или даже целые отделы, занимающиеся соцподдержкой.

Именно местные власти должны знать нужды жителей, в том числе перемещенных. Продуктовые или санитарно-гигиенические наборы, лекарства или услуги – это власть на местах должна знать потребности и реагировать,

– сказала Лазебна.

Однако она добавила, что часто власти не могут справиться с этим, для этого есть региональный уровень и Министерство социальной политики. Они помогают в решении большинства проблем с поддержкой.

Как получить справку ВПЛ и приложения Действие

Для того чтобы стать получателем социальных выплат и помощи, переселенцы должны иметь справку внутренне перемещенного лица. Ее можно обычным методом в органах местной власти. Однако недавно появилась такая возможность и у Действия. С помощью программы получение документа гораздо проще, поскольку не требует стояния в очередях, а также нет лишней бюрократии. Через несколько шагов переселенец может подать заявку и получить справку уже в течение нескольких дней.

Для получения справки ВПЛ в Действии нужно перейти в раздел Услуги – Получить статус ВПЛ. Там уже происходит подача заявки, где нужно указать следующие сведения о себе:

текущее местонахождение (подтверждается с помощью геолокации);

данные своих детей, находящихся с вами; также это распространяется на несовершеннолетних, которые официально находятся под вашей опекой.

данные вашей карты есть Поддержки ;

потребности в месте пребывания (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и т.д.).

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Услуга получения справки ВПЛ доступна украинцам, переместившимся с территорий общин, расположенных в районах проведения боевых действий. Также это распространяется на выехавших с оккупированных территорий.

31 мая в Верховной Раде поддержали изменения в государственный бюджет. В них предусмотрели увеличение расходов в общей сложности более 287 миллиардов гривен. Из этой суммы 5,8 миллиарда направили на помощь по программе Поддержка.

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