Переселенцам упростили процедуру изменения места прописки
9 декабря 2021 , 16:01Читати новину українською
Источник:24 канал
Кабмин во время заседания в четверг, 9 декабря, упростил процедуру изменения места прописки. В пояснительной записке говорится, что переселенцы смогут встать на учет по декларативному принципу.
Благодаря изменениям, можно обойтись без дополнительной подачи заявления и других документов. Необходим только доступ к электронной базе.
Заметьте За поддержку агрессивных действий России – ответственность: Кабмин одобрил законопроекты
Все необходимые документы уполномоченные органы получат без участия заявителя. Между тем уведомление об изменении фактического места жительства или пребывания достаточно будет подать через Дия.
Заседание Кабмина 9 декабря: главное
- Во время заседания 9 декабря чиновники приняли ряд приоритетных решений. В частности, создали комиссию по расследованию ДТП в Черниговской области. Жуткая трагедия, которая произошла 7 декабря, унесла жизни 13 человек.
- Отчитаться о результатах работы комиссия должна до 31 января 2022 года.
- Кроме того, Кабмин принял решение о введении накопительной пенсии для работников предприятий большой приватизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, взносы составят не менее 4% от зарплаты.
- Также говорилось об увеличении бюджета Пенсионного фонда Украины на 4 миллиарда 300 миллионов гривен.
Экономический паспорт украинца: смотрите видео