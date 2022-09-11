"Я – в безопасности, а родные тряслись в подвале": Иван из Бородянки о войне и собственном деле во Львове

Российское вторжение разрушило много жизней и планов. Однако несокрушимость украинцев доказывает, что мы самая смелая нация в мире. Ведь украинцы, хоть и остались без дома, не сломались и нашли в себе силы строить свою жизнь в другом уголке Украины.

О непростой истории переезда, родных, живших в оккупации, новом доме и открытии собственного дела во Львове рассказал Иван Демченко в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

Важно Харьков, как Сирия – там боевые действия, все развалено: история Владислава о переезде во Львов

Иван Демченко – украинский предприниматель, которого, как и тысячи других людей, российские захватчики 24 февраля вынудили покинуть родной дом. Он жил в Бородянке, которая после российского нашествия выглядит как декорации к фильму про постапокалипсис. Парень учился в Киево-Могилянской академии и мечтал сделать что-нибудь полезное для своего города.

Но не успел. 24 февраля его разбудила война. Он прихватил с собой ноутбук, несколько вещей и огромное желание реализовать свою мечту в Украине. Вместе с другом Сергеем из Ирпеня и подругой Дарьей из Киева они нашли убежище во Львове, где начали новую страницу своей жизни.



Иван Демченко – украинский предприниматель из Бородянки / Фото 24 канала

Разговор с Иваном о войне в Киевской области и бизнесе во Львове: смотрите видео

"Слышали и видели, как высаживался российский десант": о первых днях войны под Киевом

Как для вас началась война? Что помните о 24 февраля?

Я помню, что еще 16 февраля все были такие напряженные, но как-то уже потом оно сошло. Говорили, что россия начнет войну 16, 18, 21, 23 февраля, и ничего не произошло. Вечером 23 февраля все легли спать со спокойной душой, а потом мы проснулись от звуков авиации.

У нас, знаете ли, Ирпень, Гостомель, Буча расположены очень компактно, близко, границ нет. И когда десант уже высаживался в Гостомеле, мы все это слышали. А когда ехали по трассе, которая расположена рядом, то еще и видели.

Мы все сначала плакали, не знали, что делать. Не было понимания, что будет дальше. Мы ничего не смогли увезти, взяли с собой минимум вещей.

За день до начала полномасштабного вторжения Иван не ночевал дома. Он остался у своего друга Сергея, жившего в Ирпене. Все потому, что на следующий день Иван должен был поехать в Бучу по работе, а из Ирпеня добираться ближе, чем из Бородянки. Так что фактически все вещи, которые мужчина взял к другу, – ноутбук и немного одежды.

Когда мужчины решили выезжать из Киевской области, они проезжали мимо Бородянки, но домой Иван так и не смог заехать.

"Прошлые проблемы – вообще не проблемы": какой была жизнь в Киевской области до 24 февраля

Какой была ваша жизнь в Киевской области?

Сейчас я анализирую и могу сказать, что на самом деле в пригороде Киева жить неплохо. Раньше мы жаловались: ой, что-то нам не так, где велодорожка. Как вспомню прошлые проблемы, это вообще не проблемы.

Родные Ивана – мама с папой и сестрой – жили не в центре Бородянки. Это, по словам парня, и спасло их.

Иван с сестрой, которая некоторое время жила в оккупации / Фото предоставлено 24 каналу

Если бы мы жили в центре, то я не знаю, выжили бы. И остался бы дом. Мы жили на окраине, и до нас оккупанты не дошли. Но выходишь в центр и задаешь себе только один вопрос: "За что?"

И мама постоянно спрашивала: "За что?" Я здесь работала, я здесь ходила в супермаркет, а теперь там просто земля. Я проходил мимо дома моей подруги, ее дома нет. Я там провел свое детство.

Честно говоря, мы не верили, что это произойдет. А если случится, то не с правым берегом. Но, может, и хорошо, что это произошло только с нами, а не с Киевом, потому что я не знаю, сколько миллионов людей потеряли бы дома.

"Я – в безопасности, а моя 12-летняя сестра трясется в подвале": о родных, живших в оккупации

Иван смог в первые дни уехать из Киевской области. Его родным повезло меньше. Папа и мама с 12-летним ребенком – сестрой Ивана – выехали на вторую неделю. А бабушка и дедушка вообще решили не эвакуироваться. Мыслями Иван был постоянно в Киевской области. Там, где его дом, там, где остались самые родные люди.

Когда здесь была работа, то получалось балансировать, потому что я, честно говоря, был одной ногой там (в Бородянке – 24 канал). Ходил на вокзал, не знал, ехать или нет. Я понимал, что тем, что приеду, я им не помогу. Мысль, что я в безопасности, а моя младшая сестра, которой 12 лет, сидит в подвале и трясется от авиации, которая у нас там летала, сбрасывала бомбы…

Сейчас они находятся в Германии. Мама с сестрой. Они очень хотят вернуться, но моя сестра испытала сильное психологическое потрясение. Знаете, у нас нет брусчатки, а во Львове есть. И когда они приехали сюда, услышали, как автомобили ездят по брусчатке, они падали на землю, потому что боялись этого звука.

После осовбождения Киевской области вы были дома?

В Бородянку я езжу регулярно, и там… Если Буча и Ирпень – это большие города по сравнению с Бородянкой, там 100 тысяч, 70 тысяч населения. То Бородянка – это 15 тысяч человек. Не знаю, сколько там уехало, но очень много. Еще все разрушено, школ не осталось.

Когда туда ездишь, то какое отчаяние у людей в глазах. Молодежь еще как-то держится, а люди постарше, особенно те, кто потерял дом, – это ужас.

"Технику дали волонтеры, а стаканчики – другие кофейни": об открытии собственного дела во Львове

В это трудно поверить, но Иван вместе с другом Сергеем начали новую жизнь во Львове. Ребята долгое время не могли найти там работу, поэтому решили рискнуть и открыть что-то свое во время войны. К счастью, все удалось и сейчас они угощают людей в центре Львова вкусными пирогами, галетами, незабываемым лавандовым кофе и не только.

Как у вас родилась идея открыть КІІТ кафе?

Вообще до войны каждый из нас хотел что-нибудь такое сделать, это я о Сергее и о себе. Сергей ведет лет 5, а то и больше, кулинарный влог. И он всегда хотел что-то подобное организовать, но постоянно боялся решиться. Денег не хватит, все пойдет не так. Я тоже хотел в Бородянке сделать что-нибудь интересное для молодежи. Мы живем под Киевом, и все ездят в столицу гулять, а хотелось бы, чтобы и у нас гуляли.

Однажды мы гуляли по центру Львова и увидели это окошко. А потом на OLX нашли его и решили арендовать. На самом деле нам очень повезло и все сложилось само собой.



Окошко в центре Львова, которое увидели Иван и Сергей / Фото предоставлено 24 канала Окошко в центре Львова, которое увидели Иван и Сергей / Фото предоставлено 24 канала

Наверное, было очень тяжело открыться, ведь техника и другие мелочи стоят немало.

Сначала мы волонтерили в "Ясна річ". До войны это был шоурум, а после 24 февраля стал волонтерским штабом, где раздавали одежду волонтерам и разные вещи. Мы там подружились с владелицей, Ирой Сальник. Она реально очень классная и многим помогла. В том числе и нам: одеждой, посудой, бытовой техникой. Она отдала чайник, микроволновку.

Это такая вроде бы мелочь, но если это все покупать, то будет вообще не мелочь. В общем, в волонтерском штабе мы завели кучу знакомств, и они нам, собственно, помогли. Мы даже просили стаканчики в соседнем кафе.

Как оно, иметь такое кафе?

Если честно, больше добавилось тревожности, потому что ответственность больше. Если ты наемный рабочий, то работай себе, получай зарплату вовремя и все. А сейчас нужно думать о многом-многом. Но это действительно прикольно. В период с марта по апрель мыслями я был постоянно дома. А это помогло мне немного переключиться.

На тему "Потерянный дом": 24 канал презентует фильм о городах Киевщины, которые разрушили россияне

Почему кафе называется КІІТ?

Почему кіт? Всё очень просто. Потому что кота Сергея зовут Кіт. Ну, когда он его зовет, он говорит вот так долго: "Кі-іт! Сюда иди!". И потому КІІТ.



Мистер Кіт, в честь которого и назвали заведение / Фото из инстаграма КІІТ

Внимание – котик, ставший лицом заведения потерялся

Котик Сергея потерялся! Произошло это в Ворзеле, где Кіт был на передержке. В соседний дом попала ракета, выбило окна. Сергей надеется, что котик просто убежал и сейчас прячется.– маленькая грыжа на животике. Ее можно ощутить, если провести по нему рукой. Мистер Кіт – метис Мэйн-куна с характерной "М" в виде трезубца на голове.Если у вас есть информация о местонахождении кота – помогите ему вернуться в любящую семью, звоните по номеру. Этот кот очень важен для Сергея и всей команды КІІТ.

Соучредитель КІІТ Сергей Стоян рассказал, что не теряет надежды найти своего любимца, с которым они вместе уже 8 лет.

Я искренне надеюсь, что смогу его найти. Мы с ним прожили вместе 8 лет, 1 сентября – его день рождения. Сейчас все остальное – не ко времени, главное – жизнь, и не важно, чья это жизнь, человека или животного,

– подчеркнул Сергей.



В Ворзеле потерялся Кіт, метис Мейн-куна / Фото предоставлено 24 каналу

Необычное меню и инклюзивная кухня: почему стоит посетить КІІТ

Чем вы отличаетесь от сотен других заведений во Львове?

Мы делаем все без сиропов, без сахара, даже в выпечке минимальное содержание сахара: один пакетик ванильного сахара на весь пирог. Но он все равно сладкий. У нас такая инклюзивная кухня – то есть большинству она подходит. Именно поэтому у нас много разных гостей.

В заведении создали множество позиций на любой вкус – сладкое и соленое, для веганов и вегетарианцев. Каждый найдет что-нибудь вкусненькое для себя. К тому же, ребята не боятся экспериментировать.

Недавно я придумал энерспрессо. Это энергетик с эспрессо. А вообще я люблю что-нибудь такое делать с травами. Чтобы в кофе чувствовалась какая-нибудь мелисса, лаванда. Зеленый чай положишь, он потеряет свой вкус, а вот лаванда очень такая благоухающая, раскрывается как раз в кофе.

Добавим, что сейчас во Львове работают уже 2 заведения. Одно из них – на улице Русская, 3. Также угостить себя вкусными пирогами можно и в Киеве по адресу Эспланадная, 30.

Ребята экспериментируют с блюдами и напитками / Фото предоставлено 24 каналу

Вас отметили премией "Смелые" от Львовского городского совета. Что вы ощущали?

Было очень приятно, что нас отметили. Когда мы открывались, то вообще не думали, что мы такие одни. Думали, что многие релоцируются, переносят бизнесы. Но мы открылись с нуля во время войны, а многие из приехавших и открывшихся имеют опыт. Но отметили именно нас. Очень приятно. Спасибо Львову, львовянам.

Поначалу к нам много приходило именно переселенцев, особенно из наших регионов: Черниговщина, Киевщина, Житомирщина. И они любили прийти к нам, чтобы услышать новости. У нас был такой коммуникационный клуб переселенцев.



Владельцев КІІТ отметили премией ЛГС / Фото из инстаграма Ивана



Премия "Смелые" / Фото из инстаграма Ивана

Сергей Стоян вспомнил, что на третий день работы кафе написал свою историю в меню. На табличке говорилось, что они – беженцы из Киевской области и приехали во Львов, чтобы делать то, что умеют – вкусно готовить и варить кофе.

Мы написали, что работаем, не оставляем страну, помогаем ВСУ, верим в нашу страну. На следующий день у нас были такие очереди, что не хватало еды. У нас было как в супермаркетах во время кризиса,

– признался Сергей.

"Я, наверное, уже не смогу жить в Киевской области": где теперь дом Ивана

Как вам вообще Львов?

Я, честно говоря, хотел сюда переехать весной этого года. Но не при таких обстоятельствах. Мне нравится Львов тем, что он компактный, все говорят на украинском языке, а я хотел его подтянуть. Мне этого дома просто не хватало, потому что у нас такой регион был немного обрусевший. Ну, и плюс здесь люди такие классные. Когда мы приехали сюда, это само собой подтвердилось, потому что нам очень помогали.

Где твой дом: в Киеве или во Львове?

Сейчас, если честно, я уже не знаю, где я себя чувствую дома – здесь или в Киеве. Пожалуй, больше здесь. Я, наверное, не смогу там жить.

Я бы хотел, и планирую собственно вернуться в Бородянку. И что-то там делать, улучшать, только пусть появится больше возможностей, ресурсов, какие-то, возможно, проекты для молодежи.

Жизнь в Киевской области стала ограниченной. Я даже не могу выйти в поле. Почему? Потому что там мины. Свернуть направо, налево нельзя, потому что произойдет еще что-то, не дай Бог, плохое.

"Хочу увидеться с сестрой, так что поеду куда угодно": о планах после победы

Украина непременно победит и выгонит российских захватчиков с нашей земли. Когда это будет, что вы сделаете сначала?

Я верю в нашу победу. Надеюсь она будет вот-вот. Я бы просто хотел увидеться с сестрой. Это первое, что я сделаю. Не знаю, где она будет – здесь, в Украине или в Германии. Я уеду куда угодно. Потому что она не приезжала в Украину, и я очень хочу ее увидеть.

А после этого я хотел бы собрать всех своих близких родственников, бабушку, дедушку, папу, маму, сестру. Как раньше мы делали – собирались на шашлыки у нас дома. Я хочу увидеть всю свою семью в полном составе в Украине. Хотя бы на день.

Если говорить о глобальных планах – хочу сделать что-нибудь для Бородянки. Я чувствую эту ответственность, что именно мне нужно что-нибудь сделать. Многие уехали, и хочется хоть немного людей вернуть туда.

Смелость украинцев не только в том, чтобы с оружием в руках защищать свою землю. Это еще и о том, чтобы даже во время войны, без уверенности в завтрашнем дне, открывать в Украине что-то свое. Платить налоги, поддерживать экономику. Это говорит о незыблемой вере украинцев в свою страну и ее людей.

После начала вторжения мы все категорически открестились от любого российского продукта. Мы знаем, что одежда или товары российских производителей пропитаны кровью невинных украинцев, а монетизация российского контента превращается в ракеты, которые потом улетают в наши дома. Именно поэтому мы еще активнее стали поддерживать свое. Потому что украинское – лучше и другое не нужно.