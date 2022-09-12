У нас были такие очереди, что не хватало еды, – переселенцы о секрете бизнеса во Львове

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома, а также работу. Некоторым из них удалось не только найти новый дом, но и открыть там свой бизнес.

Среди них – Иван, Сергей и Дарья – трое друзей, которые не только переехали во Львов. Они еще и открыли здесь свое заведение и стали популярны. С ними журналистам 24 канала удалось пообщаться в рамках проекта СВОИ.

Читайте также Харьков, как Сирия – там боевые действия, все развалено: история Владислава о переезде во Львов

Бизнес открыли с нуля

Следует заметить, что заведение во Львове удалось открыть буквально из ничего. Ведь друзья не перевозили свое оборудование из Киевщины, которую в тот момент оккупировал враг. Они просто перебрались в город и решили попытаться запустить собственное дело – небольшое кафе. С оборудованием помогли волонтеры. Свое неравнодушие проявили и другие заведения, которые давали стаканчики для напитков.

Как отмечает Сергей Стоян, сначала в заведение наведывались только переселенцы. Речь идет о жителях, бежавших от российских захватчиков на Черниговщине, Киевщине и Житомирщине. В заведение, которое получило название КІІТ, они наведывались, чтобы услышать новости. Так сформировался некий "коммуникационный клуб переселенцев".

Личная история сделала заведение популярным

Сергей также припомнил, как решил рядом с меню написать собственную историю. Так, на табличке появился рассказ о Дарье, Иване и Сергее. Троице друзей, приехавших во Львов из Киевщины, чтобы делать то, что умеют лучше – вкусно готовить, а также варить кофе.

Мы написали, что работаем, не покидаем страну, помогаем ВСУ, верим в нашу страну. На следующий день у нас были такие очереди, что не хватало еды. У нас было как в супермаркетах во время кризиса,

– признался Сергей.

Напоследок призываем и вас поддержать СВОИХ и маленькую, но такую удивительную команду КІІТ. Вы можете посетить одно из их заведений во Львове – на улице Русской, 3 или Богдана Лепкого, 6. А вот жители и гости столицы могут попробовать вкусную выпечку и кофе по адресу улица Эспланадная, 30.

Достойно внимания – Иван из заведения КІІТ рассказал свою трогательную историю: смотрите видео