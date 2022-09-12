Серед них – Іван, Сергій та Дарина – троє друзів, котрі не лише переїхали до Львова. Вони ще й відкрили тут свій заклад та стали популярними. Із ними журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися у рамках проєкту СВОЇ.

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Бізнес відкрили з нуля

Слід зауважити, що заклад у Львові вдалося відкрити буквально ні з чого. Адже друзі не перевозили своє обладнання з Київщини, яку на той момент окупував ворог. Вони просто перебралися до міста та вирішили спробувати запустити власну справу – невеличке кафе. З обладнанням допомогли волонтери. Свою небайдужість проявили й інші заклади, які давали стаканчики для напоїв.

Як зазначає Сергій Стоян, спочатку до закладу навідувалися лише переселенці. Мовиться про мешканців, котрі втікали від російських загарбників на Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. До закладу, який отримав назву КІІТ, вони навідувалися, щоб почути новини. Так сформувався такий собі "комунікаційний клуб переселенців".

Особиста історія зробила заклад популярним

Сергій також пригадав, як вирішив поруч з меню написати власну історію. Так, на табличці з'явилася розповідь про Дарину, Івана та Сергія. Трійцю друзів, котрі приїхали до Львова з Київщини, щоб робити те, що вміють найкраще – смачно готувати, а також варити каву.

Ми написали, що працюємо, не полишаємо країну, допомагаємо ЗСУ, віримо в нашу країну. Наступного дня в нас були такі черги, що не вистачало їжі. У нас було як у супермаркетах у час кризи,

– зізнався Сергій.

Наостанок закликаємо і вас підтримати СВОЇх і маленьку, але таку дивовижну команду КІІТ. Ви можете завітати до одного з їхніх закладів у Львові – на вулиці Руській, 3 або Богдана Лепкого, 6. А от мешканці та гості столиці мають можливість спробувати смачну випічку та каву за адресою вулиця Еспланадна, 30.

Варте уваги – Іван з закладу КІІТ розповів свою щемливу історію: дивіться відео