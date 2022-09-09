Могут ли переселенцам отказать в выдаче справки из-за отсутствия регистрации на ВОТ

В Украине не имеют права отказать в выдаче справки ВПЛ только из-за отсутствия регистрации на ВОТ или в зоне боевых действий. Это неприемлемо и незаконно.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Там разъяснили ситуацию.

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Могут ли переселенцам отказать в выдаче справки

Действующим законодательством предусмотрено, что отсутствие регистрации на ВОТ не может являться основанием для отказа в выдаче справки ВПЛ.

Минреинтеграции уже направило письма областным военным администрациям с соответствующими разъяснениями. В случае отсутствия у внутренне перемещенного лица регистрации на ВОТ или в зоне боевых действий есть перечень других документов, с помощью которых он может подтвердить свое место жительства,

– отметили в ведомстве.

При возникновении подобных ситуаций обращайтесь в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Переселенцы в Украине

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев вынужденно покинули свои дома. Поэтому поиск жилья стал чрезвычайно важным для них, но есть и те, кто обманывает людей в этом случае. Ирина Верещук призвала не делать такого, ведь люди и так пострадали и испытывают стресс от действий агрессора.

От государства переселенцам выплачивают по 2 000 гривен или по 3 000 гривен (на детей и лиц с инвалидностью).

Общество Красного Креста Украины предоставляет выплаты малообеспеченным семьям, имеющим соответствующий официальный статус. Оказывают поддержку в размере 2500 гривен на человека.

ООН также помогает внутренне перемещенным украинцам. На одного человека выплачивают 2220 гривен в течение трех месяцев.

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