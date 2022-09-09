Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Там роз’яснили ситуацію.

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Чи можуть переселенцям відмовити у видачі довідки

Чинним законодавством передбачено, що відсутність реєстрації на ТОТ не може бути підставою для відмови у видачі довідки ВПО.

Мінреінтеграції вже надіслало листи обласним військовим адміністраціям з відповідними роз’ясненнями. У разі відсутності у внутрішньо переміщеної особи реєстрації на ТОТ чи у зоні бойових дій є перелік інших документів, за допомогою яких вона може підтвердити своє місце проживання,

– наголосили у відомстві.

При виникненні подібних ситуацій звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

Переселенці в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців вимушено покинули свої оселі. Тож пошук житла став надзвичайно важливим для них, але є й ті, хто обдурює людей в цьому випадку. Ірина Верещук закликала не робити такого, адже люди і так постраждали і переживають стрес від дій агресора.

Від держави переселенцям виплачують по 2 000 гривень, або по 3 000 гривень (на дітей та осіб з інвалідністю).

Товариство Червоного Хреста України надає виплати малозабезпеченим сім’ям, які мають відповідний офіційний статус. Надають підтримку в розмірі 2 500 гривень на особу.

ООН також допомагає внутрішньо переміщеним українцям. На одну людину виплачують 2 220 гривень упродовж трьох місяців.

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