Во Львове стал свидетелем, как ложь о "злом Западе" рухнула - переселенец о переезде

Многие жители восточных областей отказываются от эвакуации, потому что боятся, что на Западе страны их никто не ждет. Однако это совсем не так.

Об этом рассказал Игорь из Славянского района Донецкой области в интервью 24 канала в рамках проекта СВОИ. Он поделился собственным опытом переезда во Львов и точно знает, что чушь о "злом Западе" – только басни.

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"Вас здесь очень хорошо встретят и примут": Игорь о переезде во Львов

Западный город стал для мужчины вторым домом. Он не устает повторять, что встретил здесь очень хороших людей.

Первые 3,5 месяца после переезда Игорю и его жене помогали с жильем местные волонтеры. Впоследствии супруги начали самостоятельно арендовать жилье.

Игорь рассказывает, что часто люди боятся приезжать через российскую пропаганду, которая убеждает украинцев, что в западных областях живут "злые люди". Однако мужчина уверяет – это не правда.

Не надо слушать пропаганду, выдумки, которыми пытаются поссорить жителей восточных и западных регионов. Я пережил это на своем опыте. Приехав во Львов, я стал свидетелем того, как вся эта ложь о "злом Западе" рухнула,

– делится Игорь.

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