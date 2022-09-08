Поддержка львовян очень помогает – переселенец, открывший собственное бистро во Львове

Переселяющийся из Харькова Владислав Любченко поселился во Львове. Атмосфера города и стремление начать все заново вдохновили мужчину вместе с друзьями-харьковчанами открыть собственное бистро.

Особенность уютного заведения "Первый" в том, что почти все его работники тоже переселенцы. Об этом рассказал Владислав Любченко для проекта СВОИ журналистам 24 канала.

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Небольшая часть Харькова в центре Львова

Владислав задумал открыть заведение во Львове, как оказался в городе. Сначала мужчина хотел перевезти из Харькова свой шоурум Tarlini и открыть кафе, однако его друг предложил добавить еще вкусную еду. Потом присоединились к замыслу и другие друзья.

Это такой симбиоз, когда четыре человека, каждый со своим опытом и мировоззрением, каждый вносит свое. Так и получается заведение, которое действительно отличается от всего остального, потому что оно просто ничего не копирует, оно самобытно,

– сказал Владислав Любченко.

Открыть собственное бистро в центре города, переполненное заведениями было непросто. Даже с опытом очень легко сломаться, когда что-то создаешь с нуля, когда "уже ничего за спиной нет". Но львовяне поддержали мужчину.

Всего 2 месяца упорной работы и уютное бистро "Первый" приветствовал посетителей, а сейчас харьковчане планируют открывать второе заведение.

Харьковчанин рассказал об особых блюдах в своем заведении

Владислав Любченко постарался перенести дух родного города и добавить блюда, которые любил дома. Особенно он рекомендует фо бо и кофе по-харьковски.

Фо бо – это вьетнамское национальное блюдо, суп на крепком говяжьем бульоне с рисовой лапшой.

На харьковском рынке "Барабашово", куда мужчина часто наведывался по работе, он не раз пробовал это блюдо. А запивал все кофе со сгущенкой. Для него это и есть кофе по-харьковски.

Правда, в нашем бистро "Первый" мы сделали интерпретацию: там 100% арабика со сгущенкой. А в Харькове – это вьетнамский кофе со сгущенкой. Летом на "Барабашово" был еще каркаде. Поэтому в меню есть и этот чай,

– отметил Владислав



Харьковчане с нуля открыли бистро "Первый" во Львове: как все начиналось / Фото Владислава Любченко

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Владислав рекомендует украинцам не держаться за 4 стены

Многие украинцы даже под угрозой огня боятся покидать родительские дома, однако мужчина убежден — оставаться гораздо хуже. Жизнь важнее имущества и квартир, поэтому не пренебрегайте им.

Он подчеркивает, что в Украине много хороших людей, готовых принять у себя и помочь. Поэтому не рекомендует сидеть в горячих точках и ждать, "когда что-то лопнет так, что просто не сможешь уехать".

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