Особливість затишного закладу "Перший" у тому, що майже всі його працівники також переселенці. Про це розповів Владислав Любченко для проєкту СВОЇ журналістам 24 каналу.

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Невеличка частинка Харкова у центрі Львова

Владислав задумав відкрити заклад у Львові, як тільки опинився у місті. Спершу чоловік хотів перевезти з Харкова свій шоурум Tarlini та відкрити кав'ярню, однак його друг запропонував додати ще смачну їжу. Згодом долучились до задуму й інші друзі.

Це такий симбіоз, коли чотири людини, кожен зі своїм досвідом і світоглядом, і кожен вносить своє. Так і виходить заклад, який дійсно відрізняється від всього іншого, бо він просто нічого не копіює, він самобутній,

– сказав Владислав Любченко.

Відкрити власне бістро у центрі міста, яке переповнене закладами було непросто. Навіть з досвідом дуже легко зламатися, коли щось створюєш з нуля, коли "вже нічого за спиною нема". Та львів'яни підтримали чоловіка.

Всього 2 місяці наполегливої роботи і затишне бістро "Перший" вже вітав відвідувачів, а зараз харків'яни планують відкривати другий заклад.

Харків'янин розповів про особливі страви у своєму закладі

Владислав Любченко постарався перенести дух рідного міста та додати страви, які полюбляв вдома. Особливо він рекомендує фо бо та каву по-харківськи.

Зверніть увагу. Фо бо – це в'єтнамська національна страва, суп на міцному яловичому бульйоні з рисовою локшиною.

На харківському ринку "Барабашово", куди чоловік часто навідувався по роботі, він не раз куштував цю страву. А запивав все кавою зі згущеним молоком. Для нього це і є кавою по-харківськи.

Щоправда, у нашому бістро "Перший" ми зробили інтерпретацію: там 100% арабіка зі згущеним молоком. А у Харкові – це в'єтнамська кава зі згущеним молоком. Літом на "Барабашово" був ще каркаде. Тому в меню є і цей чай,

– зазначив Владислав



Харків'яни з нуля відкрили бістро "Перший" у Львові: як все починалось / Фото Владислава Любченка

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Владислав рекомендує українцям не триматися за 4 стіни

Багато українців навіть під загрозою вогню бояться покидати рідні домівки, однак чоловік переконаний — залишатись набагато гірше. Життя важливіше за майно та квартири, тому не нехтуйте ним.

Він підкреслює, що в Україні багато добрих людей, готових прийняти у себе та допомогти. Тому не рекомендує сидіти у гарячих точках та чекати, "коли щось лупне так, що просто не зможеш виїхати".

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