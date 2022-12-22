Чувствую себя здесь дома, – переселенец из Славянска о жизни во Львове

Игоря и его жену полномасштабная война застала в Донецкой области. Несмотря на страх, семья оставалась дома до апреля, однако когда стало появляться все больше сведений о зверствах россиян, решила эвакуироваться.

Именно угроза жизни ближайших людей заставила их переехать в другой уголок страны – во Львов. Об этом мужчина рассказал в рамках проекта СВОИ для 24 канала.

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Началось все с взрывов

В начале полномасштабной войны Игорь хотел оставаться в родном городе, чтобы помогать на месте всем, чем может. Однако мощный взрыв неподалеку, от которого трясся весь дом, стал последним аргументом для эвакуации в более безопасное место.

Супруги не знали, куда нужно ехать, поэтому знакомая со Львова пригласила именно в этот город на Западе государства. Первые 3,5 месяца в новом для себя городе они и мама мужчины жили в лицее. Как рассказывает сам Игорь, там было 50 человек.

Все такие разные. Были и старшие – бабушки за 80 лет. Но мы жили очень дружно, уважали друг друга. Хотя, конечно, были и сложности,

– поделился мужчина.

Со временем семья начала арендовать комнату в квартире в том же районе и работать. Так, Игорь пошел работать грузчиком на рынок, его жена разносила еду по рынку, а мать – ждала дома и занималась домашними делами.

Во Львове появилось чувство дома

По словам мужчины, во Львове им очень нравится. В частности, и менталитет людей. Он отметил, что здесь местные сплоченные, приветливые и добрые. А также поделился, что вместе с женой уже считают себя львовянами и призывают не верить в якобы неприветливое отношение жителей западных областей.

Я не устану повторять: здесь очень-очень хорошие люди,

– рассказал он.

Также мужчина порекомендовал людям, которые все еще находятся в очень опасных местах, не бояться и эвакуироваться. Более того, сказки о жителях восточных и западных регионов имеют целью лишь перессорить народ.

"Не надо слушать пропаганду, выдумки, которыми пытаются поссорить жителей восточных и западных регионов. Я пережил это на собственном опыте. Приехав во Львов, я стал свидетелем того, как вся эта ложь о "злом Западе" рухнула", – подчеркнул он.