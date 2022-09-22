Друзья попали под обстрел, поэтому мы ехали по другой дороге, – переселенка о выезде из Киева

В первые дни полномасштабного вторжения россия пыталась захватить Киев, из-за чего столицу Украины массово покидали люди. Новый дом в Ивано-Франковске нашла переселенка из Киева Марина Магуза, друзья которой попали под обстрел.

Марина Магуза в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказала о выезде из Киева в первые дни войны. Женщина уехала из Киева 25 февраля – на следующий день после того, как россия начала полномасштабное наступление.

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Друзья Марины попали под обстрел в Староконстантинове

Супруги решили выехать в Ивано-Франковск, где у их друга был знакомый, который был готов предоставить 2-комнатную квартиру. В итоге Марина вместе с мужем приняли решение ехать друг за другом.

Мы долго сомневались, но наконец сели в машину. Это было после обеда 25 февраля. Друзья уехали чуть раньше. Они все время звонили нам и говорили, что делать: пробки есть, но можно ехать через села, здесь будете объезжать по встречной на аварийке,

– вспоминает переселенка.

Она рассказала, что в путь они отправлялись с половиной бака бензина и не знали, куда едут и доедут ли вообще.

Затем наши друзья попали под обстрел. Мне позвонила подруга Катя, связь была плохая. Она говорила: "Мы здесь под прилетами в Староконстантинове (город обстреляли примерно в 21:00 25 февраля – 24 канал), сюда не езжайте". Мы развернулись и поехали по другой дороге. К счастью, они не пострадали,

– сказала Марина.

Супругам хватило бензина, чтобы доехать до Хмельницкого, где они встретились с друзьями. Уже оттуда вместе с друзьями они уехали в Ивано-Франковск.

"Туда приехали еще одни наши друзья и их родители. В общей сложности нас было 8 или 9 человек, 3 собаки. Там мы и провели одну ночь. Потом заправились и поехали в Ивано-Франковск", – резюмировала Марина.

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